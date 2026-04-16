Dramatyczne sceny w "M jak miłość". Uzbrojony ojczym zmusi Franka do kolejnej kradzieży

Emisja 1931. odcinka "M jak miłość". Franek okradnie Dorotę i Bartka

W nadchodzącym, 1931. epizodzie uwielbianej produkcji "M jak miłość" (emisja we wtorek, 5 maja 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2) Franek ponownie dopuści się kradzieży na szkodę Doroty i Bartka. Tym razem jego łupem padną nie tylko drogocenne błyskotki, ale również gotówka, którą Lisieccy będą przechowywać w swoim domu. Zwłaszcza, że wcześniejsze próby przejęcia pieniędzy zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ Bartek dobrze je ukrył, jednak teraz zdeterminowany nastolatek zdoła do nich dotrzeć.

Zrozpaczony chłopak nie podejmuje tych drastycznych kroków z własnej woli. Wszystko za sprawą jego agresywnego ojczyma, który zgodnie z wcześniejszymi groźbami ponownie pojawia się w siedlisku. Bezwzględny oprawca zmusza pasierba do kolejnej konfrontacji, mając w głowie wyłącznie chęć zdobycia dodatkowych środków finansowych.

28

M jak miłość odcinek 1931. Ojczym zaszantażuje Franka i grozi Lisieckim

Jak wynika z fabuły, bezwzględny mężczyzna po udanej pierwszej kradzieży, która pozwoliła mu uregulować ciążące na nim zobowiązania, zażąda od pasierba powtórzenia tego czynu. Traktując dom Doroty jako łatwe źródło dochodu, postanowi maksymalnie wykorzystać sytuację i stanowczo przyciśnie Franka. Doskonale zda sobie sprawę z paraliżującego strachu chłopaka, dlatego bez skrupułów zagrozi, że w przypadku odmowy wyrządzi ogromną krzywdę niczego nieświadomym Lisieckim.

Przerażony wizją ataku na swoich opiekunów, nastolatek w 1931. odsłonie "M jak miłość" ostatecznie ulegnie i po raz kolejny splądruje majątek właścicieli siedliska. Tym razem jednak zadanie okaże się znacznie trudniejsze, ponieważ Dorota już wcześniej zorientowała się, że z jej kolekcji zniknęły wartościowe przedmioty. Co więcej, podejrzliwy Bartek dowie się o potajemnym spotkaniu Franka nad rzeką i zaczyna wnikliwie badać całą sprawę.

Finał kradzieży w "M jak miłość". Uzbrojony mężczyzna odbierze łup

Napięcie w 1931. odcinku "M jak miłość" sięga zenitu, gdy zdesperowany Franek rozważy ostateczną ucieczkę. Zanim jednak podejmie ten radykalny krok, będzie musiał przekazać skradzione kosztowności swojemu agresywnemu ojczymowi. Mężczyzna zjawi się na miejscu spotkania z nożem w ręku, przygotowany na ewentualny opór ze strony zastraszanego pasierba.

Nastolatek ostatecznie posłusznie odda wymagany haracz w ręce niebezpiecznego krewnego, a następnie po jego odnalezieniu wróci do domu Lisieckich. Najbliższe odcinki popularnej telenoweli z pewnością przyniosą odpowiedź na pytanie, czy chłopak zdobędzie się na odwagę i wyzna Dorocie oraz Bartkowi całą prawdę, czy też nadal będzie kontynuował złodziejski proceder pod dyktando uzbrojonego mężczyzny.