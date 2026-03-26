"Daredevil: Odrodzenie". Ile odcinków liczy 2. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Daredevil powrócił po roku przerwy, by ponownie pokazać nam mroczne oblicze Nowego Jorku. Pierwszy odcinek drugiego sezonu jest już dostępny w Disney+, a my tłumaczymy, ile będzie ich łącznie, kiedy zobaczymy finał oraz o czym opowiada nowa seria.

"Daredevil: Odrodzenie" - co się wydarzy w 2. sezonie?

W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Burmistrz Wilson Fisk twardą ręką rządzi Nowym Jorkiem i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell’s Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom. Buntujcie się. Burzcie. Budujcie.

"Daredevil: Odrodzenie" - obsada

Twórcami serialu są Dario Scardapane, Chris Ord i Matt Corman. W rolach głównych występują Charlie Cox jako zamaskowany mściciel (Matt Murdock) oraz Vincent D’Onofrio jako Wilson Fisk. Do obsady powracają także Deborah Ann Woll jako Karen Page, Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk, Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter/Bullseye oraz Margarita Levieva jako Heather Glenn. W tym sezonie zobaczymy także długo wyczekiwany powrót Krysten Ritter jako uwielbianej przez fanów Jessiki Jones oraz debiut Matthew Lillarda w roli tajemniczego Mr. Charlesa.

"Daredevil: Odrodzenie", 2. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

2. sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" ukazuje się w środy i liczy łącznie aż osiem odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie Disney+ w środę 25 marca, a ostatni obejrzymy na początku maja. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 1 odcinek – premiera 25 marca,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 2 odcinek – premiera 1 kwietnia,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 3 odcinek – premiera 1 kwietnia,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 4 odcinek – premiera 8 kwietnia,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 5 odcinek – premiera 15 kwietnia,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 6 odcinek – premiera 22 kwietnia,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 7 odcinek – premiera 29 kwietnia,

"Daredevil: Odrodzenie" 2 sezon, 8 odcinek – premiera 6 maja.