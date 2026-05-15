"Klan": streszczenie odcinka 4721

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-15 8:57

W nadchodzącym 4721. odcinku serialu "Klan" w domu Lubiczów dojdzie do niespodziewanego spotkania, które postawi Pawełka w bardzo niezręcznym położeniu. Młody chłopak będzie musiał wykazać się dużą kreatywnością, aby wybrnąć z kłopotliwej wizyty niezapowiedzianego gościa. Tymczasem w gabinecie lekarskim chwila nieuwagi jednego z pacjentów pozwoli na odkrycie prawdy o niedawnych aktach wandalizmu.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki w zbliżeniu na twarz, z siwymi włosami i zmartwionym wyrazem, w ciemnej koszuli, krawacie i brązowej marynarce.

Ostatnie dni u Lubiczów i ich bliskich obfitowały w pożegnania oraz niespodziewane powroty, a serial "Klan" po raz kolejny udowodnił, że w codzienności bohaterów rzadko bywa spokojnie. Po nagłym wyjeździe Agnieszki do Katowic Ola mogła wreszcie odetchnąć z ulgą, bo jej siostra wróciła w świetnym humorze, odebrała Julcię ze szkoły i otrzymała zaproszenie na wspólny wieczorny posiłek. W tym samym czasie w sercu Kaliny rozkwitło uczucie do Darka, które po zakończonym montażu paneli zaprowadziło tę dwójkę na kolację do restauracji. Mniej radosna atmosfera panowała u Kornela, który mimo starań nie zdołał poprawić humoru Uli przed trasą koncertową, podczas gdy przy pakowaniu sprzętu nieoczekiwanie pojawiła się Ostra. Z kolei Mariola bardzo mocno przeżyła rozłąkę z Oskarem wyjeżdżającym do Hamburga, co doprowadziło ją do nagłego wybuchu płaczu i sprawiło, że partner wreszcie zapewnił ją o jej wyjątkowej wartości. Zobaczmy zatem, jakie nowe wyzwania postawi przed tą rodziną nadchodzący czas.

"Klan" odc. 4721 - streszczenie

Bogna zaczyna planować wspólne wakacje i namawia Leszka, aby ten w końcu odważył się poprosić swojego przełożonego o podwyżkę. W tym samym czasie Pawełek i Tola korzystają z wolnej chwili w domu Lubiczów, jednak ich prywatność zostaje zakłócona przez nagłe pojawienie się Skoczka. Mężczyzna, widząc córkę, zaczyna dopytywać o powody jej obecności, co zmusza Pawełka do szybkiego opanowania nerwowej sytuacji. Piotr Rafalski musi natomiast zmierzyć się z pretensjami pacjenta, który rezygnuje z dalszej terapii po tym, jak odeszła od niego żona. Podczas wychodzenia z gabinetu mężczyzna gubi opakowanie po sprayu, dzięki czemu lekarz orientuje się, kto zniszczył mu elewację i samochód. Z kolei Jerzy stara się poprawić humor przygnębionej Marioli, a podczas wspólnej kolacji Krzysztof i Lutka proponują mu daleki wyjazd do Włoch.

"Klan" odc. 4721 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Lubiczów oraz ich przyjaciół można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie nowe wątki pojawiają się w dni powszednie. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia bohaterów tej długowiecznej produkcji. Serial jest emitowany w stałym pasmie programowym, co pozwala na systematyczne poznawanie kolejnych perypetii znanych postaci. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w TVP1 w dniu 22 maja 2026 o godzinie 18:00.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który towarzyszy nam już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez dekady obserwowaliśmy, jak zmieniają się i dorastają kolejne pokolenia rodziny Lubiczów, z którą wielu widzów czuje się niemal spokrewnionych. Ta saga to nie tylko serial, ale kawałek historii polskiej popkultury, który według zapowiedzi pozostanie z nami przynajmniej do połowy 2027 roku. W produkcji pojawia się szeroka plejada znanych aktorów, którzy od lat nadają każdej postaci unikalny charakter. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
