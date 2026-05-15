"Klan": streszczenie odcinka 4721

Ostatnie dni u Lubiczów i ich bliskich obfitowały w pożegnania oraz niespodziewane powroty, a serial "Klan" po raz kolejny udowodnił, że w codzienności bohaterów rzadko bywa spokojnie. Po nagłym wyjeździe Agnieszki do Katowic Ola mogła wreszcie odetchnąć z ulgą, bo jej siostra wróciła w świetnym humorze, odebrała Julcię ze szkoły i otrzymała zaproszenie na wspólny wieczorny posiłek. W tym samym czasie w sercu Kaliny rozkwitło uczucie do Darka, które po zakończonym montażu paneli zaprowadziło tę dwójkę na kolację do restauracji. Mniej radosna atmosfera panowała u Kornela, który mimo starań nie zdołał poprawić humoru Uli przed trasą koncertową, podczas gdy przy pakowaniu sprzętu nieoczekiwanie pojawiła się Ostra. Z kolei Mariola bardzo mocno przeżyła rozłąkę z Oskarem wyjeżdżającym do Hamburga, co doprowadziło ją do nagłego wybuchu płaczu i sprawiło, że partner wreszcie zapewnił ją o jej wyjątkowej wartości. Zobaczmy zatem, jakie nowe wyzwania postawi przed tą rodziną nadchodzący czas.

"Klan" odc. 4721 - streszczenie

Bogna zaczyna planować wspólne wakacje i namawia Leszka, aby ten w końcu odważył się poprosić swojego przełożonego o podwyżkę. W tym samym czasie Pawełek i Tola korzystają z wolnej chwili w domu Lubiczów, jednak ich prywatność zostaje zakłócona przez nagłe pojawienie się Skoczka. Mężczyzna, widząc córkę, zaczyna dopytywać o powody jej obecności, co zmusza Pawełka do szybkiego opanowania nerwowej sytuacji. Piotr Rafalski musi natomiast zmierzyć się z pretensjami pacjenta, który rezygnuje z dalszej terapii po tym, jak odeszła od niego żona. Podczas wychodzenia z gabinetu mężczyzna gubi opakowanie po sprayu, dzięki czemu lekarz orientuje się, kto zniszczył mu elewację i samochód. Z kolei Jerzy stara się poprawić humor przygnębionej Marioli, a podczas wspólnej kolacji Krzysztof i Lutka proponują mu daleki wyjazd do Włoch.

"Klan" odc. 4721 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Lubiczów oraz ich przyjaciół można śledzić regularnie na antenie telewizji publicznej, gdzie nowe wątki pojawiają się w dni powszednie. Warto zarezerwować sobie popołudnie, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia bohaterów tej długowiecznej produkcji. Serial jest emitowany w stałym pasmie programowym, co pozwala na systematyczne poznawanie kolejnych perypetii znanych postaci. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany w TVP1 w dniu 22 maja 2026 o godzinie 18:00.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskim rynku telewizyjnym, który towarzyszy nam już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez dekady obserwowaliśmy, jak zmieniają się i dorastają kolejne pokolenia rodziny Lubiczów, z którą wielu widzów czuje się niemal spokrewnionych. Ta saga to nie tylko serial, ale kawałek historii polskiej popkultury, który według zapowiedzi pozostanie z nami przynajmniej do połowy 2027 roku. W produkcji pojawia się szeroka plejada znanych aktorów, którzy od lat nadają każdej postaci unikalny charakter. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)