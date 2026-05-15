"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 874

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły wiele napiętych momentów, zwłaszcza gdy Diego desperacko szukał osoby, która odebrała życie Martinowi, licząc na odkrycie tożsamości prawdziwego zleceniodawcy tej zbrodni. Blanca zdecydowała się na szczerą rozmowę z Jaime i ujawniła, że to Ursula uknuła intrygę mającą zniszczyć jej relację z Leonor. Sama Ursula zanurzyła się w bolesnych wspomnieniach z młodości, kiedy to rodzice planowali wydać ją za zamożnego Rosjanina, aby ratować rodzinny budżet i wrócić do Odessy. Tymczasem Arturo doniósł komisarzowi o rzekomej kradzieży biżuterii przez Silvię, a Rosina bezskutecznie próbowała uświadomić Casildzie, że jej mąż naprawdę odszedł na zawsze. Widząc Leonor u boku Iniga, Susana oraz Trini postanowiły zainterweniować i poradziły Florze, by ta zaczęła uważniej obserwować swojego wybranka. Co zatem wydarzy się w kolejnym odcinku?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Akacjowa 38" odc. 874 - streszczenie

Servando wpada na nowy pomysł dotyczący swojej kariery i planuje ubiegać się o posadę stróża nocnego. Tymczasem Zavala wywiera presję na Silvii, nakazując jej przyjmowanie nieznanego dotąd lekarstwa. Przeszłość powraca do Ursuli w formie bolesnego wspomnienia o dramatycznym zdarzeniu sprzed lat, co odbija się na jej codziennym funkcjonowaniu. Blanka i Carmen zauważają, że kobieta nie zachowuje się tak jak zwykle, co wzbudza w nich sporą dawkę niepokoju. Riera stara się wesprzeć Carmen i deklaruje, że niedługo uwolni ją od paraliżującego strachu przed Ursulą. Z kolei Lolita podejmuje kolejne próby pomocy Casildzie, lecz ta wciąż nie jest w stanie przypomnieć sobie niczego na temat Martina.

"Akacjowa 38" odc. 874 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z Madrytu początku XX wieku. Produkcja jest emitowana regularnie, pozwalając na bieżąco obserwować losy mieszkańców słynnej kamienicy. Dobrym pomysłem będzie przygotowanie się na popołudniowy seans przed telewizorem, ponieważ akcja nie zwalnia tempa. Ten konkretny epizod pojawi się w ramówce stacji publicznej zgodnie z ustalonym harmonogramem. "Akacjowa 38" odc. 874 zostanie wyemitowany 22 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:35.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimatyczne opowieści kostiumowe, to ten hiszpański hit z pewnością skradnie Wasze serca. Serial to barwna mozaika losów ludzi z różnych klas społecznych, których ścieżki przecinają się w eleganckiej kamienicy. Produkcja słynie z dbałości o detale historyczne oraz scenariusza pełnego nieoczekiwanych zwrotów akcji, które trzymają w napięciu przez długi czas. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)