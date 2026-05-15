"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3386

Spis treści
W ostatnim czasie serial "Barwy szczęścia" przyniósł sporo zawirowań w życiu prywatnym znanych nam postaci. Sebastian usilnie nakłaniał Dominikę, aby ta ostatecznie zakończyła współpracę z borykającą się z nałogiem Renatą. Tymczasem w Las Vegas Bruno całkowicie zaskoczył Karolinę propozycją wzięcia błyskawicznego ślubu. W tym samym czasie Justin potajemnie załatwił Oliwce pokój w hotelu po promocyjnej cenie, co Kajtek spróbował wykorzystać jako okazję do rozmowy ze swoją byłą partnerką. Z kolei Romeo i Ewa najpierw bawili się na swojej wymarzonej studniówce, a potem spędzili namiętną noc w hotelu, wywołując tym samym spory niepokój u niczego nieświadomych bliskich. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3386 - streszczenie
Spokojny poranek Ewy i Romea w hotelowym zaciszu zostaje nagle przerwany przez liczne wiadomości od Elżbiety oraz Aldony. W tym samym czasie Mirek odwiedza załamaną Luizę i zapewnia ją, że jest gotowy na bezpośrednie starcie z Aro w jej obronie. Z kolei Damian nie potrafi opanować nerwów, gdy dowiaduje się o kradzieży pracowników oraz klientów, co doprowadza do bójki ze zwolnionym podwładnym. Agresywną wymianę ciosów udaje się powstrzymać dopiero wtedy, gdy na miejscu pojawia się Marcin. Tymczasem Weronika po rozmowie z Madzią bierze udział w prestiżowej gali Złotego Pióra Dziennikarstwa, na której wspólnie z Modrzyckim znajduje się w centrum zainteresowania.
"Barwy szczęścia" odc. 3386 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani produkcji z pewnością nie chcą przegapić tego, co wydarzy się u mieszkańców osiedla Pod Sosnami. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby być na bieżąco z losami ulubionych postaci. Serial jest emitowany regularnie, dzięki czemu można bez przeszkód śledzić każdy kolejny krok bohaterów w ich skomplikowanym życiu. Nowe przygody zostaną pokazane już niebawem na antenie Telewizji Polskiej. Odcinek 3386 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 22 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
Polecany artykuł:
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany miliony Polaków, opowiadając o codzienności na warszawskiej ulicy Zacisznej. Przez niemal dwie dekady zdążyliśmy się już zżyć z rodzinami Marczaków czy Pyrków, kibicując im w podejmowaniu trudnych, życiowych wyborów. To opowieść o tym, co spotyka każdego z nas – od wielkich miłości po bolesne rozczarowania. Luźny klimat i autentyczne problemy sprawiają, że ten serial obyczajowy wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)