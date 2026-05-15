"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3386

W ostatnim czasie serial "Barwy szczęścia" przyniósł sporo zawirowań w życiu prywatnym znanych nam postaci. Sebastian usilnie nakłaniał Dominikę, aby ta ostatecznie zakończyła współpracę z borykającą się z nałogiem Renatą. Tymczasem w Las Vegas Bruno całkowicie zaskoczył Karolinę propozycją wzięcia błyskawicznego ślubu. W tym samym czasie Justin potajemnie załatwił Oliwce pokój w hotelu po promocyjnej cenie, co Kajtek spróbował wykorzystać jako okazję do rozmowy ze swoją byłą partnerką. Z kolei Romeo i Ewa najpierw bawili się na swojej wymarzonej studniówce, a potem spędzili namiętną noc w hotelu, wywołując tym samym spory niepokój u niczego nieświadomych bliskich. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3386 - streszczenie

Spokojny poranek Ewy i Romea w hotelowym zaciszu zostaje nagle przerwany przez liczne wiadomości od Elżbiety oraz Aldony. W tym samym czasie Mirek odwiedza załamaną Luizę i zapewnia ją, że jest gotowy na bezpośrednie starcie z Aro w jej obronie. Z kolei Damian nie potrafi opanować nerwów, gdy dowiaduje się o kradzieży pracowników oraz klientów, co doprowadza do bójki ze zwolnionym podwładnym. Agresywną wymianę ciosów udaje się powstrzymać dopiero wtedy, gdy na miejscu pojawia się Marcin. Tymczasem Weronika po rozmowie z Madzią bierze udział w prestiżowej gali Złotego Pióra Dziennikarstwa, na której wspólnie z Modrzyckim znajduje się w centrum zainteresowania.

"Barwy szczęścia" odc. 3386 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji z pewnością nie chcą przegapić tego, co wydarzy się u mieszkańców osiedla Pod Sosnami. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby być na bieżąco z losami ulubionych postaci. Serial jest emitowany regularnie, dzięki czemu można bez przeszkód śledzić każdy kolejny krok bohaterów w ich skomplikowanym życiu. Nowe przygody zostaną pokazane już niebawem na antenie Telewizji Polskiej. Odcinek 3386 serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany 22 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany miliony Polaków, opowiadając o codzienności na warszawskiej ulicy Zacisznej. Przez niemal dwie dekady zdążyliśmy się już zżyć z rodzinami Marczaków czy Pyrków, kibicując im w podejmowaniu trudnych, życiowych wyborów. To opowieść o tym, co spotyka każdego z nas – od wielkich miłości po bolesne rozczarowania. Luźny klimat i autentyczne problemy sprawiają, że ten serial obyczajowy wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)