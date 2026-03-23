Córka Rogowskiego odkryje prawdę w "M jak miłość". Jej słowa wstrząsną kardiolożką

"M jak miłość", odcinek 1920. Joanna i Artur w ogniu spojrzeń

W najnowszym epizodzie, zaplanowanym na wtorek, 24 marca 2026 roku o godzinie 20:55 w TVP2, widzowie zobaczą wizytę Dobrzańskiej w posiadłości Mostowiaków. To właśnie tam wyraźna chemia między kardiolożką a Rogowskim natychmiast przyciągnie uwagę Rotke, ponieważ oboje będą wręcz pożerać się wzrokiem.

Kiedy zachwycona kobieta zacznie wniebogłosy chwalić doświadczonego lekarza, w głowie jego córki natychmiast włączy się ostrzegawczy sygnał. Zaniepokojenie będzie tym większe, że komplementy wykroczą daleko poza zwykłe medyczne kompetencje.

14

- W sumie tata podsunął mi trop, że u Tosi to może być problem kardiologiczny. Podejrzewałam, ale potwierdzimy - powie Agnes.

- Artur jest naprawdę dobrze zorientowany w kardiologii jak na internistę - uzna Joanna.

- No tak, z wiejskiej przychodni. Ale to prawda trzyma rękę na pulsie, a przychodnie na dobrym poziomie - zgodzi się jego córka.

- No, to jest w ogóle facet na poziomie - podsumuje Dobrzańska.

"M jak miłość", odc. 1920. Agnes brutalnie sprowadzi Joannę na ziemię

Słysząc te deklaracje, młoda lekarka zyska absolutną pewność co do romantycznych intencji rozmówczyni wobec jej ojca. Dziewczyna postanowi błyskawicznie ostudzić ten zapał i zniechęcić rywalkę, by uchronić rodzinę przed bolesnym skandalem. Jako świeżo upieczona członkini familii Rogowskich, będzie chciała zapobiec jej rozbiciu, mając też z tyłu głowy trudną sytuację życiową Marysi, która jest mocno obciążona opieką nad Antkiem (Mark Myronenko).

- No to prawda. W sumie jest naprawdę świetnym lekarzem i bardziej niż to mi jednak imponuje, że jest Marysi takiej oddany, wiesz? I od tylu są raz zakochani z wzajemnością. Chyba już nie ma takich facetów - podsumuje Rotke, czym zdejmuje Joannie uśmiech z twarzy.

"M jak miłość", odcinek 1920. Dobrzańska zignoruje ostrzeżenia i wróci do Artura

Niespodziewanie w tym momencie z lekarką skontaktuje się telefonicznie Basia (Karina Woźniak). Druga z pociech Rogowskiego wykaże się wyczuciem czasu, a jej starsza siostra natychmiast przyjmie to połączenie. Po przeprosinach kobieta opuści pokój, zostawiając kardiolożkę z gorzkimi refleksjami.

- Takich facetów już po prostu nie ma - skwituje do siebie.

Po tej konfrontacji zażyłość obu postaci zauważalnie straci na intensywności, gdyż kobieta postanowi wycofać się z tej niebezpiecznej gry. Jej dystans nie potrwa długo, bo gdy tylko lekarz ponownie wykaże inicjatywę, całkowicie zignoruje wcześniejsze przestrogi córki.