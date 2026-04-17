Bunt w klinice w "M jak miłość". Olek Chodakowski nie wytrzyma i wybuchnie

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-04-17 13:33

W 1929. odcinku hitu Telewizji Polskiej widzowie będą świadkami ostrego starcia. Olek Chodakowski (Maurycy Popiel) ostatecznie straci cierpliwość do absurdalnych wymagań nowego dyrektora administracyjnego. Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk) narzuci całemu personelowi obowiązki, które doprowadzą do buntu w szpitalu. Konflikt między ordynatorem, a przełożonym wejdzie w decydującą fazę, a w tle pojawią się nawet poważne groźby. Sprawdź, co dokładnie wydarzy się na ekranie.

Bunt w klinice w M jak miłość. Olek Chodakowski nie wytrzyma i wybuchnie

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Bunt w klinice w "M jak miłość". Olek Chodakowski nie wytrzyma i wybuchnie

Emisja 1929. odcinka "M jak miłość". Nowe zasady Sowińskiego oburzą lekarzy

W 1929. epizodzie popularnego serialu personel medyczny znów zderzy się z kontrowersyjnymi pomysłami zarządcy. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, świeżo upieczony dyrektor administracyjny wyda polecenie tworzenia drobiazgowych raportów z codziennej pracy, co znacząco obciąży zatrudnionych tam medyków.

Najbardziej poszkodowany w tej sytuacji okaże się ordynator Chodakowski, który już będzie narzekał na ogromne przemęczenie i nadmiar obowiązków. Zirytowany lekarz postanowi zainterweniować i nie pozwoli na dalsze paraliżowanie funkcjonowania placówki.

M jak miłość, odcinek 1929: Wściekły Olek postawi się Sowińskiemu! Po tej kuriozalnej decyzji Aleksandra już nie wytrzyma
Galeria zdjęć 18

Olek Chodakowski wkroczy do akcji. Awantura w gabinecie dyrektora w "M jak miłość"

Zmęczony sytuacją Olek ruszy prosto do gabinetu swojego przełożonego, aby stanowczo zaprotestować przeciwko nowym procedurom. Nowy dyrektor nie dostrzeże jednak w swoich działaniach niczego niewłaściwego, co tylko podsyci gniew ordynatora.

- Słucham, w czym mogę pomóc? - zapyta jak gdyby nic Sowiński.

- Pomóc pan nie może, ale mógłby pan chociaż... nie przeszkadzać. To już byłoby nieźle. Chodzi o te raporty - wyrzuci mu Chodakowski.

- Te raporty są niezwykle ważne. Pozwolą na analizę efektywności pracy personelu oraz zwiększenie finansowania oddziału... - wyjaśni mu Aleksander.

Argumentacja przełożonego absolutnie nie przekona doświadczonego chirurga. Brak nici porozumienia między mężczyznami szybko przerodzi się w niezwykle burzliwą i emocjonalną wymianę zdań.

- Ważne? Być może z pańskiego punktu widzenia. Ale ja mam pacjentów, zaplanowane zabiegi - swoje i nadprogramowe, za chorego kolegę. Nie śpię po nocach, żeby się przygotować, jakoś to wszystko ogarnąć, a pan jeszcze dokłada mi obowiązków... - zauważy Olek.

- Niech się pan tak nie unosi... To też jest pana obowiązek - przypomni mu dyrektor.

- Ja się nie unoszę! Na razie jestem bardzo, bardzo spokojny... Ale mój spokój ma swoje granice! - zaznaczy ordynator.

Groźby i szantaż w "M jak miłość". Sowiński nie pozostanie dłużny Chodakowskiemu

Cierpliwość Olka wyczerpie się do zera, zwłaszcza że biurokracja to tylko kolejny z destrukcyjnych pomysłów administracji. Zdesperowany ordynator postanowi wyciągnąć najcięższe działa i jednoznacznie zapowie walkę o dobro całego oddziału.

- Najpierw próbował pan wymusić na mnie wykorzystywanie do operacji tańszych materiałów, a teraz mam ślęczeć nad papierami, tylko dla pańskiego widzimisię! Zgłoszę to do zarządu kliniki, napiszę pismo, że pan utrudnia, ba!... Uniemożliwia mi pracę! - zagrozi mu Olek, po czym wyjdzie z jego gabinetu, trzaskając drzwiami i zostawiając zszokowanego Aleksandra zupełnie samego.

Mimo tak ostrej reakcji, zarządca szpitala zupełnie zlekceważy słowa podwładnego. Zamiast przemyśleć swoje postępowanie, Sowiński zacznie planować bezwzględny rewanż, który zamierza przeprowadzić w wielkiej tajemnicy.

- Bardzo proszę, niech pan pisze... Ja może też coś napiszę... - powie już do siebie Sowiński.

