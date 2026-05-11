Brutalny szantaż w "M jak miłość". Sowiński odkryje pilnie strzeżony sekret Kasi

Emisja 1935. odcinka "M jak miłość" w TVP2. Kasia w pułapce kłamstw

Zbliżający się finał sezonu w 1935. odcinku "M jak miłość" przyniesie Kasi kolejne poważne kłopoty, a sieć jej własnych kłamstw zacznie się drastycznie zaciskać. Epizod, który stacja TVP2 wyemituje we wtorek 19 maja 2026 roku o godzinie 20:55, ukaże ogromny strach bohaterki przed utratą ukochanego Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Obawa, że mężczyzna nigdy nie wybaczy jej sfałszowania wyników testów na ojcostwo, skutecznie powstrzyma ją przed wyznaniem bolesnej prawdy. Taka postawa oznacza również, że Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) w dalszym ciągu będzie żył w nieświadomości i nie dowie się, że to on jest biologicznym ojcem małej Zosi.

Awantura w "M jak miłość". Sowiński wpada na trop wielkiej tajemnicy Kasi

Pilnie strzeżony sekret Kasi w 1935. odcinku "M jak miłość" przestanie być bezpieczny. Zupełny przypadek sprawi, że w posiadanie szokującej wiedzy wejdzie bezwzględny dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński. Mężczyzna będzie naocznym świadkiem ostrej wymiany zdań między lekarką a nietrzeźwą Anką Sokołowską, podczas której z ust laborantki padną bezpośrednie groźby zdemaskowania prawdy. Dla bystrego Sowińskiego ten incydent będzie jednoznacznym sygnałem, że jego podwładna ma potężne grzechy na sumieniu, a natarczywe ataki ze strony koleżanki z pracy nie są bezpodstawne.

Przebiegły plan w "M jak miłość". Sokołowska zdradza Sowińskiemu sekret lekarki

Twórcy w najnowszych "Kulisach serialu M jak miłość" pokazali fragmenty nadchodzącego 1935. epizodu, w których Sowiński pod pretekstem pomocy zabiera Sokołowską do lokalu, aby tam sprytnie wyciągnąć od niej wszystkie kompromitujące Kasię informacje. Gdy na jaw wyjdzie sprawa podmienionych wyników badań DNA oraz podwójne oszustwo wymierzone w obecnego i byłego męża, pozbawiony skrupułów dyrektor postanowi przekuć tę wiedzę we własny sukces. Zmagająca się z nałogiem alkoholowym laborantka potraktuje wpływowego przełożonego jako swoje jedyne koło ratunkowe w trudnej sytuacji.

- Sowiński jest bystrym facetem. On w lot i w mig łapie okazję. Sokołowska pojawia się i on to też wykorzystuje, przekuwa na kolejne cegiełki, które prowadzą go do celu... -

W tych samych materiałach zza kulis produkcyjnych głos zabrała również odtwórczyni roli Kasi, podkreślając patowe położenie swojej serialowej bohaterki.

- To jest taka sytuacja bez wyjścia. Wydawało się, że Kasia decyduje o tym, jak wygląda jej życie i co będzie robiła z tym wszystkim, co ma na swoich barkach. Rzeczywistość może ją zaskoczyć i nie będzie miała tutaj za dużo do powiedzenia -

Dramat w 1935. odcinku "M jak miłość". Sowiński złoży Kasi niemoralną propozycję

Najczarniejsze koszmary bohaterki ziszczą się, gdy w 1935. odcinku "M jak miłość" Sowiński nawiąże z nią kontakt telefoniczny, aranżując spotkanie poparte brutalnym szantażem. Przełożony uświadomi przerażonej kobiecie, że bez wahania przekaże całą zebraną wiedzę Mariuszowi.

- Mam przyjechać do państwa, porozmawiać z pani mężem na temat państwa córki? Czy raczej pani córki? Bo jak wiadomo ojcem jest ktoś zupełnie inny, prawda? -

Końcowe fragmenty 1935. odsłony "M jak miłość" ukażą zdesperowaną Kasię, która po raz kolejny zwodzi Mariusza, by w tajemnicy udać się do posiadłości Aleksandra. Mężczyzna celowo wciągnie ją w swoją pułapkę. Dysponując miażdżącą przewagą nad zastraszoną pracownicą, z pełną premedytacją zmusi ją do posłuszeństwa i doprowadzi do tego, że kobieta zostanie jego uległą kochanką.

- Wiedziałem, że przyjdziesz... -