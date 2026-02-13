Bożena Dykiel wystąpiła w świetnych filmach i serialach. Nie tylko "Na Wspólnej" i "Wyjście awaryjne". Gdzie grała?

Spis treści
Bożena Dykiel - najbardziej kultowe role
Bożena Dykiel to bardzo ważna postać dla polskiej telewizji i polskiego kina. Jej odejście to ogromna strata. Dla wielu osób była znana jako Maria Zięba w serialu "Na Wspólnej". Szczególnie dla młodszej publiczności, ponieważ mogła oglądać ją w tej produkcji niemal przez całe swoje życie. Dykiel grała w telenoweli TVN-u od samego początku, czyli od 2003 roku. Odeszła dopiero w 2025, a powodem były problemy zdrowotne. Przed "Na Wspólnej" Dykiel zagrała jednak w wielu innych znanych produkcjach. Jedna z nich to "Wyjście awaryjne". W tej kultowej komedii wcieliła się w naczelnik gminy Jadwigę Kolędową. To z tego filmu pochodzi kultowe zdanie "podłość ludzka nie ma granic", które mówiła właśnie bohaterka zmarłej aktorki. Mówiąc o filmografii Bożeny Dykiel nie można zapominać też o "Alternatywach 4", gdzie grała Anielę Balcerkową. To jedna z najbardziej kultowych postaci w historii polskich seriali komediowych. Aktorkę można było też oglądać w takich produkcjach jak "Nie ma mocnych", "Dom", "Znachor" i "Czterdziestolatek".
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Bożena Dykiel. Była wielką gwiazdą serialu "Na Wspónej". Miała 77 lat
Bożena Dykiel - filmografia
Oto wybrane produkcje filmowe i serialowe z dorobku aktorskiego Bożeny Dykiel:
- "Awans"
- "Nie ma mocnych"
- "Kochaj albo rzuć"
- "Alternatywy 4"
- "Dom"
- "Czterdziestolatek"
- "Na Wspólnej"
- "Znachor"
- "Sprawa Gorgonowej"
- "Blisko, coraz bliżej"
- "Dziecinne pytania"
- "Tygrysy Europy"
- "Lalka"
- "Zmiennicy"
- "Człowiek z marmuru"
- "Kariera Nikodema Dyzmy"
- "Rozmowy kontrolowane"
- "07 zgłoś się"
- "Ucieczka z kina Wolność"
- "Plebania"
Bożena Dykiel - śmierć
Informacja o śmierci Bożeny Dykiel pojawiła się 13 lutego 2026. O odejściu aktorki Bożeny Dykiel w mediach społecznościowych poinformował ks. Andrzej Luter. Gwiazda miała 77 lat. To ogromna strata dla polskiej kultury.