Bożena Dykiel wystąpiła w świetnych filmach i serialach. Nie tylko "Na Wspólnej" i "Wyjście awaryjne". Gdzie grała?

Adrian Rybak
2026-02-13 10:29

Bożena Dykiel była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Od lat była znana m.in. jako główna bohaterka telenoweli "Na Wspólnej", ale jej filmografia jest bogatsza. Dla wielu widzów jej najbardziej kultowa rola to ta z komedii "Wyjście awaryjne". Gdzie jeszcze grała Bożena Dykiel? Wspominamy jej osiągnięcia.

Bożena Dykiel - najbardziej kultowe role

Bożena Dykiel to bardzo ważna postać dla polskiej telewizji i polskiego kina. Jej odejście to ogromna strata. Dla wielu osób była znana jako Maria Zięba w serialu "Na Wspólnej". Szczególnie dla młodszej publiczności, ponieważ mogła oglądać ją w tej produkcji niemal przez całe swoje życie. Dykiel grała w telenoweli TVN-u od samego początku, czyli od 2003 roku. Odeszła dopiero w 2025, a powodem były problemy zdrowotne. Przed "Na Wspólnej" Dykiel zagrała jednak w wielu innych znanych produkcjach. Jedna z nich to "Wyjście awaryjne". W tej kultowej komedii wcieliła się w naczelnik gminy Jadwigę Kolędową. To z tego filmu pochodzi kultowe zdanie "podłość ludzka nie ma granic", które mówiła właśnie bohaterka zmarłej aktorki. Mówiąc o filmografii Bożeny Dykiel nie można zapominać też o "Alternatywach 4", gdzie grała Anielę Balcerkową. To jedna z najbardziej kultowych postaci w historii polskich seriali komediowych. Aktorkę można było też oglądać w takich produkcjach jak "Nie ma mocnych", "Dom", "Znachor" i "Czterdziestolatek".

Bożena Dykiel nie żyje

Bożena Dykiel - filmografia

Oto wybrane produkcje filmowe i serialowe z dorobku aktorskiego Bożeny Dykiel:

  • "Awans"
  • "Nie ma mocnych"
  • "Kochaj albo rzuć"
  • "Alternatywy 4"
  • "Dom"
  • "Czterdziestolatek"
  • "Na Wspólnej"
  • "Znachor"
  • "Sprawa Gorgonowej"
  • "Blisko, coraz bliżej"
  • "Dziecinne pytania"
  • "Tygrysy Europy"
  • "Lalka"
  • "Zmiennicy"
  • "Człowiek z marmuru"
  • "Kariera Nikodema Dyzmy"
  • "Rozmowy kontrolowane"
  • "07 zgłoś się"
  • "Ucieczka z kina Wolność"
  • "Plebania"
Bożena Dykiel
Galeria zdjęć 30

Bożena Dykiel - śmierć

Informacja o śmierci Bożeny Dykiel pojawiła się 13 lutego 2026. O odejściu aktorki Bożeny Dykiel w mediach społecznościowych poinformował ks. Andrzej Luter. Gwiazda miała 77 lat. To ogromna strata dla polskiej kultury. 

