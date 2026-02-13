Bożena Dykiel wystąpiła w świetnych filmach i serialach. Nie tylko "Na Wspólnej" i "Wyjście awaryjne". Gdzie grała?

Bożena Dykiel - najbardziej kultowe role

Bożena Dykiel to bardzo ważna postać dla polskiej telewizji i polskiego kina. Jej odejście to ogromna strata. Dla wielu osób była znana jako Maria Zięba w serialu "Na Wspólnej". Szczególnie dla młodszej publiczności, ponieważ mogła oglądać ją w tej produkcji niemal przez całe swoje życie. Dykiel grała w telenoweli TVN-u od samego początku, czyli od 2003 roku. Odeszła dopiero w 2025, a powodem były problemy zdrowotne. Przed "Na Wspólnej" Dykiel zagrała jednak w wielu innych znanych produkcjach. Jedna z nich to "Wyjście awaryjne". W tej kultowej komedii wcieliła się w naczelnik gminy Jadwigę Kolędową. To z tego filmu pochodzi kultowe zdanie "podłość ludzka nie ma granic", które mówiła właśnie bohaterka zmarłej aktorki. Mówiąc o filmografii Bożeny Dykiel nie można zapominać też o "Alternatywach 4", gdzie grała Anielę Balcerkową. To jedna z najbardziej kultowych postaci w historii polskich seriali komediowych. Aktorkę można było też oglądać w takich produkcjach jak "Nie ma mocnych", "Dom", "Znachor" i "Czterdziestolatek".

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Bożena Dykiel. Była wielką gwiazdą serialu "Na Wspónej". Miała 77 lat

Bożena Dykiel nie żyje

Bożena Dykiel - filmografia

Oto wybrane produkcje filmowe i serialowe z dorobku aktorskiego Bożeny Dykiel:

"Awans"

"Nie ma mocnych"

"Kochaj albo rzuć"

"Alternatywy 4"

"Dom"

"Czterdziestolatek"

"Na Wspólnej"

"Znachor"

"Sprawa Gorgonowej"

"Blisko, coraz bliżej"

"Dziecinne pytania"

"Tygrysy Europy"

"Lalka"

"Zmiennicy"

"Człowiek z marmuru"

"Kariera Nikodema Dyzmy"

"Rozmowy kontrolowane"

"07 zgłoś się"

"Ucieczka z kina Wolność"

"Plebania"

30

Bożena Dykiel - śmierć

Informacja o śmierci Bożeny Dykiel pojawiła się 13 lutego 2026. O odejściu aktorki Bożeny Dykiel w mediach społecznościowych poinformował ks. Andrzej Luter. Gwiazda miała 77 lat. To ogromna strata dla polskiej kultury.