"Barwy szczęścia". Zgrzyt u Pyrków z powodu przeprowadzki Lucyny. Niespodziewany obrót spraw

Emisja 3339. odcinka "Barw szczęścia". Kiedy i gdzie oglądać?

Zgodnie z zapowiedziami, w środę 18 marca 2026 roku o godzinie 20.05 widzowie TVP2 zobaczą ostateczną przeprowadzkę Lucyny. Kobieta wcześniej deklarowała wstrzymanie się z tą decyzją do momentu wyprowadzki Agaty. Hubert wpadnie w gigantyczną furię na widok sterty pudeł i całego dobytku lokatorki. Mężczyzna kompletnie nie potrafi pogodzić się z faktem posiadania obcej współwłaścicielki, podczas gdy pewna siebie emerytka błyskawicznie zacznie rządzić się w jego rodzinnym domu.

Bohater "Barw szczęścia" traci cierpliwość do seniorki

Uśmiechnięta bohaterka postanowi wytłumaczyć zirytowanemu współlokatorowi powody przywiezienia tak ogromnej liczby kartonów. Kobieta spróbuje logicznie usprawiedliwić nagromadzenie przedmiotów przez jedną osobę podczas ostatecznej zmiany miejsca zamieszkania.

- Sporo tego panie Hubercie... Naprawdę nie wiedziałam, jakoś w starym mieszkaniu to się wszystko rozeszło po pokojach, po szafach, po schowkach. A tutaj... - wyjaśnienia Lucynki tylko jeszcze bardziej zirytują Pyrkę.

Zszokowany gospodarz szybko zripostuje te mało przekonujące tłumaczenia.

- No tak, a tutaj się spiętrzyło - zauważy gospodarz domu.

Kobieta nie straci jednak rezonu i obróci niezręczną sytuację w żart.

- No wie pan, to jednak całe życie. I to nie najkrótsze, póki co... - zaśmieje się Lucynka.

Zaniepokojony mężczyzna zacznie otwarcie podejrzewać nową domowniczkę o skłonności do patologicznego zbieractwa.

- A pani to z tych chomikujących? - oceni Hubert, spoglądając na liczbę pudeł, w których będzie dorobek życia seniorki.

Współwłaścicielka natychmiast zaprzeczy rzuconym w jej kierunku oskarżeniom.

- Panie Hubercie, mówię panu, robiłam selekcję!

Pyrka wyrazi poważne wątpliwości dotyczące fizycznej przestrzeni na bezpieczne przechowywanie tylu gabarytów.

- Wie pani, troszeczkę się martwię, bo obawiam się, że może pani nie znaleźć tutaj odpowiedniej ilości szafek, półek...

Starsza pani przyzna z pewną rezygnacją, że zdaje sobie sprawę z prawnych ograniczeń w kwestii metrażu.

- Pamiętam, moja jest tylko jedna piąta...

Właściciel posiadłości z surową miną i satysfakcją w głosie przypomni jej o obowiązujących podziałach.

- Otóż to, pani Lucynko - podkreśli Hubert.

Jak Asia zareaguje na zachowanie Lucyny w "Barwach szczęścia"?

Seniorka pójdzie o krok dalej i zażąda od Huberta wsparcia przy rozpakowywaniu niezliczonych bagaży. W proces urządzania się emerytki mocno zaangażuje się również Asia, grana przez Annę Gzyrę. Żona Pyrki spróbuje załagodzić napiętą sytuację, przekonując partnera o dobrych intencjach uroczej staruszki. Kobieta naiwnie uwierzy w życzliwość współlokatorki, jednak prawdziwe oblicze Lucyny wkrótce ujrzy światło dzienne.

