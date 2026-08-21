Barwy szczęścia w nowym sezonie. Marcin jest bezradny wobec choroby Renaty. Zazdrość i kłamstwa zniszczą ich związek?

Renata wraca do kłamstw. W 3394. odcinku "Barw szczęścia" znów bierze leki

W 3394. odsłonie "Barw szczęścia" sytuacja życiowa Renaty robi się coraz bardziej dramatyczna. Marcin dwoi się i troi, by zachęcić ukochaną do powrotu na odwyk, jednak jego starania spełzają na niczym. Kobieta całkowicie odrzuca myśl, że cierpi na poważne uzależnienie, które niedawno niemal kosztowało ją życie. Warto przypomnieć, że w 3377. odcinku bohaterka wylądowała w szpitalu po zażyciu zbyt dużej dawki leków. Niedługo później, w 3378. epizodzie, zdesperowany Marcin zawiózł ją do ośrodka leczenia uzależnień. Niestety, Renata odmawia kontynuowania terapii. Zamiast tego w tajemnicy zdobywa kolejne substancje, brutalnie oszukując swoich bliskich.

Zazdrość niszczy związek. Renata traci kontrolę w 3394. odcinku serialu

Nałóg to nie jedyny powód konfliktów w związku Renaty i Marcina. Kobieta, której stan psychiczny jest mocno zachwiany, wpada w furię na widok partnera w towarzystwie koleżanki z pracy. Mowa o posterunkowej Darii, w którą wciela się Natalia Szczypka.

Warto zaznaczyć, że Marcin zawsze był dla Renaty ogromnym wsparciem. Wielokrotnie stawał w jej obronie i pomagał w najtrudniejszych chwilach. Bronił jej m.in. w 3385. odcinku, gdy Sebastian (Marek Krupski) próbował nastawić swoją żonę, Dominikę (Karolina Chapko), przeciwko przyjaciółce. Sebastian uznał, że Renata nie nadaje się na wspólniczkę jego żony w prowadzeniu lokalu "Feel Good".

Teraz jednak Renata odrzuca wszelką pomoc. Jej agresywne zachowanie i unikanie terapii sprawiają, że przyszłość jej relacji z Marcinem staje pod znakiem zapytania. Fani serialu z pewnością będą z napięciem obserwować, co wydarzy się dalej.

Kiedy oglądać 3394. odcinek "Barw szczęścia"? Data i godzina emisji

Najnowsze epizody "Barw szczęścia" nadawane są od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Emisja 3394. odcinka zaplanowana jest na środę, 9 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji odcinki można też bez problemu obejrzeć na platformie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" – o czym jest serial? Obsada produkcji

"Barwy szczęścia" to jedna z najbardziej lubianych polskich produkcji obyczajowych. Serial przedstawia perypetie mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Telenowela z dużym realizmem opowiada o trudnościach rodzinnych, problemach sercowych i wyzwaniach dnia codziennego. W obsadzie produkcji TVP2 znaleźli się m.in.:

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie