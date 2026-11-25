W poprzednim odcinku Michał dowiedział się podczas widzenia, że Natalia jest żoną jego kolegi z celi. Łukasz zdobył dowód na to, że sprawca ataku na Kwiatkowskiego śledził wcześniej kuriera i natychmiast przekazał tę informację Majakowi. Detektyw wpadł również na trop zaginionego noża, co dało szansę na przełom w śledztwie. Celina znalazła się w trudnym położeniu, gdy jeden z obserwowanych przez nią mężczyzn zauważył kamerę ukrytą w oprawkach jej okularów. Po udanej imprezie w hotelu Bolesławski ponownie wręczył Stańskim i zaskoczonemu Justinowi kopertę z pieniędzmi pod stołem. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3454 - streszczenie

Między Karoliną a Brunem ponownie wybuchnie gwałtowny konflikt, gdy Stański uświadomi żonie, że wcale nie zgodził się na jej powrót do hotelu. Kasia zacznie coraz poważniej niepokoić się o Ksawerego, który ucieka z domu i spędza czas z rówieśnikami mającymi ryzykowne pomysły. Rawiczowa ponownie odwiedzi Cezarego w areszcie, aby donieść synowi, że Natalia wciąż pozostaje sama. W tym samym czasie mecenas Zwoleńska zdradzi Majakowi, gdzie prawdopodobnie znajduje się nóż użyty podczas ataku na Michała. Wkrótce prawniczka poprosi o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy również Marcina.

„Barwy szczęścia” odcinek 3454 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3454. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 grudnia 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy, który od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów śledzących losy mieszkańców ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Produkcja skupia się na życiu całej społeczności, umiejętnie łącząc wątki rodzinne, miłosne i kryminalne. Bohaterowie codziennie mierzą się z trudnymi dylematami oraz zawodowymi kryzysami, które często wywracają ich świat do góry nogami. Siłą serialu są autentyczne emocje i bliskie każdemu sytuacje, dzięki którym losy bohaterów śledzi się z ogromnym zainteresowaniem. W obsadzie znaleźli się:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)