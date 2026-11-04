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W poprzednim odcinku Hubert drżał o swoją przyszłość, obawiając się, że Wilk oskarży go o spowodowanie problemów zdrowotnych Lucyny i wytoczy mu proces. Kobieta jednak po przebudzeniu w szpitalu uznała ratownika za bohatera i postanowiła odsprzedać swoje udziały w domu na Zacisznej jemu oraz Asi na bardzo korzystnych warunkach. W tym samym czasie Tomasz nie mógł otrząsnąć się po odkryciu, że jego matka nadal cieszy się życiem intymnym, a Radomir poprosił Weronikę o pomoc po kolejnym ostrym spięciu z Kornelem. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3439 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Ewa dopnie wszystko na ostatni guzik przed maturą Romeo, by chłopak mógł spokojnie podejść do egzaminu z języka polskiego. Z arkuszami zmierzy się również Mirek, który zdaje maturę po raz drugi przy wsparciu ojca i siostry. Po wyjściu z sali chłopak pozna Kacpra i poczuje spore zdziwienie, gdy wyjdzie na jaw, że nowy partner Luizy zupełnie nie interesuje się sportem. W tym samym czasie Gabrysia pójdzie na swoją pierwszą mammografię, ale jej spokój zburzy lęk o Szczepana i konsekwencje jego współpracy z Wilkiem. Hubert odwiedzi w szpitalu Lucynę, by porozmawiać o Adamie, jednak ich spokojną chwilę przerwie niespodziewane wejście biznesmena. Gdy Wilk dowie się, że matka oddała udziały w domu na Zacisznej, wpadnie w furię i urządzi Pyrce karczemną awanturę.
„Barwy szczęścia” odcinek 3439 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3439. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
Nadawany od 2007 roku serial „Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, opowiadająca o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od lat śledzą zmagania kilku rodzin, których życie wypełniają nie tylko codzienne radości, ale też trudne, życiowe wybory. Scenarzyści zręcznie łączą wątki romantyczne z aktualnymi tematami społecznymi, a czasem nawet kryminalnymi intrygami. Dzięki temu, że bohaterowie należą do różnych pokoleń, każdy widz może znaleźć w tej opowieści cząstkę siebie. Przed telewizory przyciągają też znani i lubiani aktorzy, którzy od lat wcielają się w postacie z osiedla Pod Sosnami. W serialu występują:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)