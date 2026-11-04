W poprzednim odcinku Hubert drżał o swoją przyszłość, obawiając się, że Wilk oskarży go o spowodowanie problemów zdrowotnych Lucyny i wytoczy mu proces. Kobieta jednak po przebudzeniu w szpitalu uznała ratownika za bohatera i postanowiła odsprzedać swoje udziały w domu na Zacisznej jemu oraz Asi na bardzo korzystnych warunkach. W tym samym czasie Tomasz nie mógł otrząsnąć się po odkryciu, że jego matka nadal cieszy się życiem intymnym, a Radomir poprosił Weronikę o pomoc po kolejnym ostrym spięciu z Kornelem. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3439 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ewa dopnie wszystko na ostatni guzik przed maturą Romeo, by chłopak mógł spokojnie podejść do egzaminu z języka polskiego. Z arkuszami zmierzy się również Mirek, który zdaje maturę po raz drugi przy wsparciu ojca i siostry. Po wyjściu z sali chłopak pozna Kacpra i poczuje spore zdziwienie, gdy wyjdzie na jaw, że nowy partner Luizy zupełnie nie interesuje się sportem. W tym samym czasie Gabrysia pójdzie na swoją pierwszą mammografię, ale jej spokój zburzy lęk o Szczepana i konsekwencje jego współpracy z Wilkiem. Hubert odwiedzi w szpitalu Lucynę, by porozmawiać o Adamie, jednak ich spokojną chwilę przerwie niespodziewane wejście biznesmena. Gdy Wilk dowie się, że matka oddała udziały w domu na Zacisznej, wpadnie w furię i urządzi Pyrce karczemną awanturę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3439 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3439. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

Nadawany od 2007 roku serial „Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, opowiadająca o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od lat śledzą zmagania kilku rodzin, których życie wypełniają nie tylko codzienne radości, ale też trudne, życiowe wybory. Scenarzyści zręcznie łączą wątki romantyczne z aktualnymi tematami społecznymi, a czasem nawet kryminalnymi intrygami. Dzięki temu, że bohaterowie należą do różnych pokoleń, każdy widz może znaleźć w tej opowieści cząstkę siebie. Przed telewizory przyciągają też znani i lubiani aktorzy, którzy od lat wcielają się w postacie z osiedla Pod Sosnami. W serialu występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)