„Barwy szczęścia”: streszczenie odcinka 3439

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-04 7:17

W 3439. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Wilk wpadnie w furię i urządzi Hubertowi awanturę przy łóżku schorowanej matki. Podczas gdy maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka polskiego, Gabrysia zacznie drżeć o bezpieczeństwo Szczepana pracującego dla bezwzględnego biznesmena. Mirek przeżyje spory szok, gdy odkryje, że nowy chłopak Luizy zupełnie nie interesuje się sportem.

„Barwy szczęścia”: odcinki 3437-3441
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Hubert drżał o swoją przyszłość, obawiając się, że Wilk oskarży go o spowodowanie problemów zdrowotnych Lucyny i wytoczy mu proces. Kobieta jednak po przebudzeniu w szpitalu uznała ratownika za bohatera i postanowiła odsprzedać swoje udziały w domu na Zacisznej jemu oraz Asi na bardzo korzystnych warunkach. W tym samym czasie Tomasz nie mógł otrząsnąć się po odkryciu, że jego matka nadal cieszy się życiem intymnym, a Radomir poprosił Weronikę o pomoc po kolejnym ostrym spięciu z Kornelem. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3439 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ewa dopnie wszystko na ostatni guzik przed maturą Romeo, by chłopak mógł spokojnie podejść do egzaminu z języka polskiego. Z arkuszami zmierzy się również Mirek, który zdaje maturę po raz drugi przy wsparciu ojca i siostry. Po wyjściu z sali chłopak pozna Kacpra i poczuje spore zdziwienie, gdy wyjdzie na jaw, że nowy partner Luizy zupełnie nie interesuje się sportem. W tym samym czasie Gabrysia pójdzie na swoją pierwszą mammografię, ale jej spokój zburzy lęk o Szczepana i konsekwencje jego współpracy z Wilkiem. Hubert odwiedzi w szpitalu Lucynę, by porozmawiać o Adamie, jednak ich spokojną chwilę przerwie niespodziewane wejście biznesmena. Gdy Wilk dowie się, że matka oddała udziały w domu na Zacisznej, wpadnie w furię i urządzi Pyrce karczemną awanturę.

„Barwy szczęścia” odcinek 3439 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3439. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

Nadawany od 2007 roku serial „Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, opowiadająca o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od lat śledzą zmagania kilku rodzin, których życie wypełniają nie tylko codzienne radości, ale też trudne, życiowe wybory. Scenarzyści zręcznie łączą wątki romantyczne z aktualnymi tematami społecznymi, a czasem nawet kryminalnymi intrygami. Dzięki temu, że bohaterowie należą do różnych pokoleń, każdy widz może znaleźć w tej opowieści cząstkę siebie. Przed telewizory przyciągają też znani i lubiani aktorzy, którzy od lat wcielają się w postacie z osiedla Pod Sosnami. W serialu występują:

  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
  • Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
  • Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
  • Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
„Barwy szczęścia”: odcinki 3437-3441
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