W poprzednim odcinku Hubert i Asia próbowali przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale mężczyzna stanowczo odmówił. Wyjaśnił Pyrkom, że jeśli wyprowadzi się z ich mieszkania, bezwzględna Lucyna mogłaby wprowadzić tam kogoś znacznie gorszego. W tym samym czasie Broda zadeklarował, że będzie bronił klanu Rawiczów, Żabcia szykowała się do pierwszej randki, a Weronika z determinacją budowała nową redakcję. W pracy zupełnie nie radził sobie Radomir, który przez kolejny kryzys małżeński nie potrafił skupić się na obowiązkach. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3436 - streszczenie

Renata nie zdoła ukryć zazdrości o Darię, czym zacznie coraz mocniej irytować Marcina. Kodur w pracy ponownie spotka biologicznych rodziców Oskara, którzy zażądają powrotu syna, choć nie zamierzają odstawić alkoholu. Po jednej z burzliwych interwencji Daria wyzna policjantowi, że jej matka również zmagała się z nałogiem. Emil nie odpuści w sprawie ataku na Adama i wprost zapyta Asię, Huberta oraz Daniela, czy stał za tym jego ojciec. Wilk przygotuje Pyrkom kolejny cios, gdy Lucyna odkryje, że rodzina pozbyła się podrzuconego na Zaciszną gościa. Tymczasem Wanda rozkwitnie jako przewodnicząca wspólnoty i wymknie się z brydża na spotkanie ze swoim adoratorem, temperamentnym Romanem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3436 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3436. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w piątek, 6 listopada 2026 roku.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, skupiający się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Przedstawia on życie lokalnej społeczności, łącząc wątki miłosne i rodzinne z tematami społecznymi, a nawet kryminalnymi. Kolejne pokolenia bohaterów muszą mierzyć się z codziennymi wyzwaniami, kryzysami zawodowymi i decyzjami, które na zawsze zmieniają ich rzeczywistość. Widzowie od lat śledzą autentyczne emocje oraz życiowe zakręty postaci, w których często mogą odnaleźć samych siebie. W obsadzie produkcji znajdują się:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)