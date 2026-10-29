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W poprzednim odcinku Cemil borykał się z trudnym dylematem, próbując ukryć przed Deryą fakt, że Cihan zamierza rozwieść się z Beyzą. Równocześnie Fadime zaczęła okazywać coraz większy niepokój z powodu bliskiej zażyłości łączącej Develioglu z Hancer, co doprowadziło do głośnych wyrzutów. Z kolei Sila była już o krok od doprowadzenia do wypisania Metina z zamkniętego oddziału szpitalnego. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 242 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Cihan spróbuje przekonać Hancer, by wreszcie otworzyła się przed nim i wyznała, co tak naprawdę ją trapi. Jednocześnie Engin trafi na dziwne notatki Sili, które wzbudzą w nim niepokój i skłonią do zadawania kolejnych pytań. Mukadder, widząc perspektywę aż dwóch rozwodów w rodzinie, zacznie podejrzewać, że za tą sytuacją stoi coś więcej. Dojdzie też do szczerej rozmowy Fadime z Hancer, podczas której padną mocne słowa, co ostatecznie popchnie dziewczynę do decyzji o rozstaniu z Melihem.
„Panna młoda” odcinek 242 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
242. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecki serial opowiadający o losach Hancer, młodej kobiety, która po stracie rodziców musiała radzić sobie sama. Jej życie zmienia się drastycznie, gdy trafia do rodziny Develioglu i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. Choć ich relacja zaczęła się od układu wymyślonego przez Mukadder, z czasem między małżonkami pojawia się szczere uczucie. Produkcja pokazuje trudną walkę o szczęście w świecie pełnym intryg Beyzy oraz surowych zasad panujących w rezydencji. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)