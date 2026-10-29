W poprzednim odcinku Cemil borykał się z trudnym dylematem, próbując ukryć przed Deryą fakt, że Cihan zamierza rozwieść się z Beyzą. Równocześnie Fadime zaczęła okazywać coraz większy niepokój z powodu bliskiej zażyłości łączącej Develioglu z Hancer, co doprowadziło do głośnych wyrzutów. Z kolei Sila była już o krok od doprowadzenia do wypisania Metina z zamkniętego oddziału szpitalnego. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 242 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan spróbuje przekonać Hancer, by wreszcie otworzyła się przed nim i wyznała, co tak naprawdę ją trapi. Jednocześnie Engin trafi na dziwne notatki Sili, które wzbudzą w nim niepokój i skłonią do zadawania kolejnych pytań. Mukadder, widząc perspektywę aż dwóch rozwodów w rodzinie, zacznie podejrzewać, że za tą sytuacją stoi coś więcej. Dojdzie też do szczerej rozmowy Fadime z Hancer, podczas której padną mocne słowa, co ostatecznie popchnie dziewczynę do decyzji o rozstaniu z Melihem.

„Panna młoda” odcinek 242 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

242. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial opowiadający o losach Hancer, młodej kobiety, która po stracie rodziców musiała radzić sobie sama. Jej życie zmienia się drastycznie, gdy trafia do rodziny Develioglu i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. Choć ich relacja zaczęła się od układu wymyślonego przez Mukadder, z czasem między małżonkami pojawia się szczere uczucie. Produkcja pokazuje trudną walkę o szczęście w świecie pełnym intryg Beyzy oraz surowych zasad panujących w rezydencji. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)