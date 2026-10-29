W poprzednim odcinku Teresa nie pozwoliła, by ktokolwiek oceniał jej małżeństwo z Marcelem. Margarita próbowała nakłonić Catalinę do zaakceptowania woli ojca, jednak bez rezultatu. Jana uprzedziła Maríę, że nie zamierza zapraszać jej na swój sekretny ślub. Curro kategorycznie zażądał od Julii, by przestała ciągle wracać do tematu wojny. Mimo zakazu Cruz, Catalina i Pelayo zdecydowali się wyjechać na przyjęcie. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 515 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Teresa poprosi Marcela, by zaczął sumienniej podchodzić do pracy i traktować swoje obowiązki z większą powagą. Księżna odkryje prawdę o relacji, która łączy Verę i Lopego. Curro zapewni Martinę o swojej chęci przeproszenia Julii. Catalina i Pelayo powrócą do rezydencji w świetnych humorach po udanej zabawie. Tymczasem Salvador niespodziewanie odwoła spotkanie z Maríą, ale na pocieszenie podaruje jej czekoladki.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 515 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 515. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 w TVP2 w piątek, 6 listopada 2026 roku.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela, której akcja toczy się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Główna bohaterka, Jana, zatrudnia się jako służąca w arystokratycznej posiadłości rodu Luján, aby pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej życie komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co stawia ją przed trudnym wyborem między uczuciem a zemstą. Serial ukazuje barwne życie wyższych sfer oraz ich służby, pełne intryg, szantaży i rodzinnych dramatów. Fabuła jest dynamiczna i nieustannie odsłania kolejne tajemnice mieszkańców rezydencji. W serialu występują między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)