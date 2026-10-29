W poprzednim odcinku Julka była załamana po nieudanym eksperymencie z włosami, dlatego ze wstydu odmówiła wyjścia z pokoju na kolację. Sytuację uratowała dopiero Tola, która pomogła dziewczynce opanować bałagan na głowie, gdy Paweł nie poradził sobie z zapleceniem warkocza. Mariusz dostrzegł skruchę u młodzieży, która w ramach przeprosin za stracony kurs wyszorowała jego auto, a Kuba i Miłka znaleźli nowego klienta zainteresowanego ich usługami. Tymczasem Rutka w izolacji bezskutecznie próbował dodzwonić się do Irminy, natomiast Agata sama poszła do kina po tym, jak Gustaw odmówił jej wspólnego wyjścia. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4771 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Julka w końcu pójdzie do szkoły w nowej fryzurze, ale humor wcale jej się nie poprawi. Dziewczynka kategorycznie sprzeciwi się weekendowemu wyjazdowi do Oli i Filipka, jednak Paweł nie ustąpi i dopnie swego. Na miejscu rozmowa o radości z posiadania dzieci sprawi, że Zięba wyraźnie się wycofa i zdystansuje do reszty towarzystwa. Z kolei Irmina straci cierpliwość, czekając na spóźniającego się opiekuna, a gdy Filip w końcu dotrze na spotkanie, niemal natychmiast wyjdzie, by później wyżalić się Judycie ze swoich kłopotów. Prawdziwy kryzys wybuchnie jednak, gdy Agata zacznie pakować się do Paryża, a jej partner przerażony wizją rozstania spróbuje ją zatrzymać.

„Klan” odcinek 4771 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4771. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 r., o godz. 18:05 na antenie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów oraz ludziach związanych z ich domem, pracą, przyjaźniami i codziennymi wyborami. Produkcja od lat pokazuje życie bohaterów w rytmie zwykłych spraw, takich jak małżeńskie napięcia, zawodowe kłopoty czy trudne decyzje zmieniające relacje. Fabuła opiera się na znajomym rytmie życia, w którym obok głównej rodziny ważni są także ich partnerzy, sąsiedzi i przyjaciele. To spokojna opowieść o odpowiedzialności, konfliktach oraz poszukiwaniu bliskości w codzienności. Serial cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki autentycznemu przedstawianiu problemów dzieci i dorosłych. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)