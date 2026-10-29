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W poprzednim odcinku Fabiana przyłapała Marię na pocałunku z Higiniem i od razu doniosła o tym Rosinie, przez co niemal wszyscy zaczęli podejrzewać parę o złe zamiary. W tym samym czasie ojciec Telmo i jego przełożony próbowali powstrzymać Samuela przed unieważnieniem małżeństwa z Blancą. Sytuacja Lucii stała się dramatyczna, gdy pod wpływem przeora jej były nauczyciel opublikował w prasie list przedstawiający ją jako pomiot szatana skazany na życie w klasztorze. Czego teraz się spodziewać?
„Akacjowa 38” odcinek 994 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Lolita i Flora będą narzekać na Carmen, której talent aktorski zupełnie przyćmi ich własne starania. Casilda bardzo się zdziwi na wieść, że Higinio Baeza wcale nie jest żonaty. Z kolei lichwiarz Jimeno Batan nie ostrzeże Lucii przed Samuelem, bojąc się o własne interesy. Maria zacznie też mocno naciskać na Casildę, by ta odebrała Rosinie pieniądze, które im się należą, co umożliwi im wspólny wyjazd do Cabrahigo.
„Akacjowa 38” odcinek 994 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 994 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 18:40 w TVP1.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców pochodzących z różnych klas społecznych. Serial opowiada o perypetiach kilku mieszczańskich rodzin, w których każdy lokator skrywa mroczne sekrety oraz głębokie pragnienia. Produkcja zdobyła w Polsce ogromną popularność dzięki bogatej atmosferze, zwrotom akcji i wciągającym wątkom romantycznym. Widzowie doceniają produkcję również za piękną scenografię oraz świetne kreacje aktorskie znanych artystów. W serialu grają m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)