W poprzednim odcinku Fabiana przyłapała Marię na pocałunku z Higiniem i od razu doniosła o tym Rosinie, przez co niemal wszyscy zaczęli podejrzewać parę o złe zamiary. W tym samym czasie ojciec Telmo i jego przełożony próbowali powstrzymać Samuela przed unieważnieniem małżeństwa z Blancą. Sytuacja Lucii stała się dramatyczna, gdy pod wpływem przeora jej były nauczyciel opublikował w prasie list przedstawiający ją jako pomiot szatana skazany na życie w klasztorze. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 994 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Lolita i Flora będą narzekać na Carmen, której talent aktorski zupełnie przyćmi ich własne starania. Casilda bardzo się zdziwi na wieść, że Higinio Baeza wcale nie jest żonaty. Z kolei lichwiarz Jimeno Batan nie ostrzeże Lucii przed Samuelem, bojąc się o własne interesy. Maria zacznie też mocno naciskać na Casildę, by ta odebrała Rosinie pieniądze, które im się należą, co umożliwi im wspólny wyjazd do Cabrahigo.

„Akacjowa 38” odcinek 994 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 994 serialu „Akacjowa 38” zostanie wyemitowany w piątek, 6 listopada 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 18:40 w TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców pochodzących z różnych klas społecznych. Serial opowiada o perypetiach kilku mieszczańskich rodzin, w których każdy lokator skrywa mroczne sekrety oraz głębokie pragnienia. Produkcja zdobyła w Polsce ogromną popularność dzięki bogatej atmosferze, zwrotom akcji i wciągającym wątkom romantycznym. Widzowie doceniają produkcję również za piękną scenografię oraz świetne kreacje aktorskie znanych artystów. W serialu grają m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)