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W poprzednim odcinku rano u Huberta niespodziewanie pojawiła się załamana Szczepka. Lekarka obawiała się utraty prawa wykonywania zawodu i więzienia. Broda nadal zaniedbywał obowiązki w Restobarze, czym coraz bardziej irytował właścicielkę. Samozwańczy spadkobierca ponownie odwiedził Rawiczową, zapowiedział odbudowę potęgi rodu i zadeklarował, że pojawi się na rozprawie Zastoi. Wiktor miał kłopoty ze swoim sklepem, któremu zaszkodziła tańsza konkurencja w internecie. Niespodziewanie z pomocą przyszła Wanda, która odwiedziła sklep i ponownie poprosiła go o wybaczenie. Witek wpadł też na pomysł uruchomienia w lokalu weekendowego latającego klubu muzycznego. A co wydarzy się tym razem?
„Barwy szczęścia” odcinek 3435 - streszczenie
Hubert i Asia nadal będą próbowali przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale on uparcie odmówi. Uświadomi Pyrkom, że gdyby wyprowadził się z ich mieszkania, bezwzględna Lucyna mogłaby umieścić tam kogoś znacznie gorszego. Broda z zapałem zadeklaruje, że będzie bronił klanu Rawiczów, a nawet zechce stanąć na jego czele, choć Natalia będzie próbowała go powstrzymać. W Restobarze kucharz będzie kibicował Żabci, gdy dowie się, że przyjaciółka wybiera się na pierwszą randkę. Weronika, mimo wcześniejszych obaw, z determinacją zacznie budować nową redakcję. Tymczasem w „Szoku” Radomir będzie miał kłopoty, bo po kolejnym kryzysie małżeńskim nie będzie potrafił skupić się na pracy.
„Barwy szczęścia” odcinek 3435 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 3435. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z bohaterami Zakrzewia. Wiele wątków skupia się na rodzinach, sąsiadach i przyjaciołach, którzy mierzą się z codziennymi problemami. Bohaterowie różnych pokoleń przeżywają rozstania, zmagają się z kryzysami zawodowymi i podejmują trudne decyzje. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)