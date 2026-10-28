W poprzednim odcinku rano u Huberta niespodziewanie pojawiła się załamana Szczepka. Lekarka obawiała się utraty prawa wykonywania zawodu i więzienia. Broda nadal zaniedbywał obowiązki w Restobarze, czym coraz bardziej irytował właścicielkę. Samozwańczy spadkobierca ponownie odwiedził Rawiczową, zapowiedział odbudowę potęgi rodu i zadeklarował, że pojawi się na rozprawie Zastoi. Wiktor miał kłopoty ze swoim sklepem, któremu zaszkodziła tańsza konkurencja w internecie. Niespodziewanie z pomocą przyszła Wanda, która odwiedziła sklep i ponownie poprosiła go o wybaczenie. Witek wpadł też na pomysł uruchomienia w lokalu weekendowego latającego klubu muzycznego. A co wydarzy się tym razem?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Barwy szczęścia” odcinek 3435 - streszczenie

Hubert i Asia nadal będą próbowali przekonać Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku, ale on uparcie odmówi. Uświadomi Pyrkom, że gdyby wyprowadził się z ich mieszkania, bezwzględna Lucyna mogłaby umieścić tam kogoś znacznie gorszego. Broda z zapałem zadeklaruje, że będzie bronił klanu Rawiczów, a nawet zechce stanąć na jego czele, choć Natalia będzie próbowała go powstrzymać. W Restobarze kucharz będzie kibicował Żabci, gdy dowie się, że przyjaciółka wybiera się na pierwszą randkę. Weronika, mimo wcześniejszych obaw, z determinacją zacznie budować nową redakcję. Tymczasem w „Szoku” Radomir będzie miał kłopoty, bo po kolejnym kryzysie małżeńskim nie będzie potrafił skupić się na pracy.

„Barwy szczęścia” odcinek 3435 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3435. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z bohaterami Zakrzewia. Wiele wątków skupia się na rodzinach, sąsiadach i przyjaciołach, którzy mierzą się z codziennymi problemami. Bohaterowie różnych pokoleń przeżywają rozstania, zmagają się z kryzysami zawodowymi i podejmują trudne decyzje. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)