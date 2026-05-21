"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3390

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a życie mieszkańców znowu mocno się skomplikowało. Regina wraz z Frankiem zdecydowała się na odważny krok i odwiedziła Justina, by szczerze porozmawiać z Olą oraz wspólnie stawić czoła osobie próbującej wrobić ich w romans, jednak prośba ofiar deepfake’a o pomoc skierowana do Sebastiana przyniosła jedynie niepokojące wieści. Z kolei pan Bogumił po opuszczeniu szpitala trafił pod troskliwą opiekę Borysa i Aldony, chociaż w tajemnicy przed nimi zaczął już planować wystąpienie na drogę sądową. Na stabilizację postawili Agata i Ignacy, którzy dopinali ostatnie szczegóły związane z umową kupna mieszkania oraz wspólnym kredytem. Lucyna ponownie starła się z bezwzględnym deweloperem, ukrywając przed sąsiadami prawdę o łączących ją z Wilkiem więzach rodzinnych, podczas gdy Romeo i Ewa szykowali już walentynkową niespodziankę. Jakie zatem będą konsekwencje tych wszystkich wydarzeń?

"Barwy szczęścia" odc. 3390 - streszczenie

W 3390. odcinku "Barw szczęścia" Oliwka decyduje się na wyprowadzkę z hotelu w same walentynki, znajdując przy tym moment na przeproszenie Kajtka za swoje wcześniejsze, ostre słowa. Równolegle Justin nie poddaje się w staraniach o odzyskanie zaufania Oli, dążąc do wykazania, że kompromitujące go nagranie jest jedynie technologicznym fałszerstwem typu deepfake. Sebastian nie ma jednak dla niego żadnych pomyślnych wieści w tej kwestii, co stawia chłopaka w bardzo trudnym położeniu. Powrót Bruna i Karoliny z podróży do Stanów Zjednoczonych staje się zarzewiem gwałtownej sprzeczki w hotelu, z której Skotnicki ponownie wychodzi pokonany. Dodatkowym utrudnieniem dla niego jest postawa Łukasza, który stanowczo odmawia udziału w działaniach wymierzonych przeciwko Stańskiemu. Tymczasem Renata wraca do pracy w Feel Good, lecz jej relacje z Dominiką są wyraźnie napięte i dalekie od ideału. Podczas wykonywania swoich obowiązków kobieta natrafia na leki, które sama wcześniej ukryła przed innymi. W tym samym czasie Romeo i Ewa podejmują decyzję o zawarciu małżeństwa w tajemnicy przed swoimi bliskimi, prosząc o świadkowanie kompletnie zaskoczonych całą sytuacją Ewelinę oraz Witka.

"Barwy szczęścia" odc. 3390 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie perypetii postaci występujących w tej produkcji wymaga odrobiny dyscypliny w sprawdzaniu godzin nadawania w telewizji. Tytuł ten od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców. Warto zapisać sobie datę zbliżającej się emisji, aby być na bieżąco z każdą nową sceną i nie przegapić żadnego istotnego wątku. Nadchodzący epizod zostanie udostępniony szerokiej publiczności już pod koniec maja. Premiera odcinka 3390 serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w czwartek 28 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie serialu, który od niemal dwóch dekad wiernie towarzyszy Polakom w ich domach, to ten tytuł jest absolutnym rekordzistą. Obserwowanie codzienności rodzin Marczaków czy Pyrków stało się dla wielu osób stałym elementem dnia, a ich problemy często przypominają sytuacje znane z rzeczywistości. Na ekranie nie brakuje zarówno wzruszeń, jak i trudnych tematów, które rozwiązują mieszkańcy osiedla Pod Sosnami. To jedna z tych produkcji, w której obsada zmienia się przez lata, ale trzon opowieści o miłości i przyjaźni pozostaje niezmienny. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)