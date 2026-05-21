"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3390

Spis treści
W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a życie mieszkańców znowu mocno się skomplikowało. Regina wraz z Frankiem zdecydowała się na odważny krok i odwiedziła Justina, by szczerze porozmawiać z Olą oraz wspólnie stawić czoła osobie próbującej wrobić ich w romans, jednak prośba ofiar deepfake’a o pomoc skierowana do Sebastiana przyniosła jedynie niepokojące wieści. Z kolei pan Bogumił po opuszczeniu szpitala trafił pod troskliwą opiekę Borysa i Aldony, chociaż w tajemnicy przed nimi zaczął już planować wystąpienie na drogę sądową. Na stabilizację postawili Agata i Ignacy, którzy dopinali ostatnie szczegóły związane z umową kupna mieszkania oraz wspólnym kredytem. Lucyna ponownie starła się z bezwzględnym deweloperem, ukrywając przed sąsiadami prawdę o łączących ją z Wilkiem więzach rodzinnych, podczas gdy Romeo i Ewa szykowali już walentynkową niespodziankę. Jakie zatem będą konsekwencje tych wszystkich wydarzeń?
"Barwy szczęścia" odc. 3390 - streszczenie
W 3390. odcinku "Barw szczęścia" Oliwka decyduje się na wyprowadzkę z hotelu w same walentynki, znajdując przy tym moment na przeproszenie Kajtka za swoje wcześniejsze, ostre słowa. Równolegle Justin nie poddaje się w staraniach o odzyskanie zaufania Oli, dążąc do wykazania, że kompromitujące go nagranie jest jedynie technologicznym fałszerstwem typu deepfake. Sebastian nie ma jednak dla niego żadnych pomyślnych wieści w tej kwestii, co stawia chłopaka w bardzo trudnym położeniu. Powrót Bruna i Karoliny z podróży do Stanów Zjednoczonych staje się zarzewiem gwałtownej sprzeczki w hotelu, z której Skotnicki ponownie wychodzi pokonany. Dodatkowym utrudnieniem dla niego jest postawa Łukasza, który stanowczo odmawia udziału w działaniach wymierzonych przeciwko Stańskiemu. Tymczasem Renata wraca do pracy w Feel Good, lecz jej relacje z Dominiką są wyraźnie napięte i dalekie od ideału. Podczas wykonywania swoich obowiązków kobieta natrafia na leki, które sama wcześniej ukryła przed innymi. W tym samym czasie Romeo i Ewa podejmują decyzję o zawarciu małżeństwa w tajemnicy przed swoimi bliskimi, prosząc o świadkowanie kompletnie zaskoczonych całą sytuacją Ewelinę oraz Witka.
"Barwy szczęścia" odc. 3390 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie perypetii postaci występujących w tej produkcji wymaga odrobiny dyscypliny w sprawdzaniu godzin nadawania w telewizji. Tytuł ten od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców. Warto zapisać sobie datę zbliżającej się emisji, aby być na bieżąco z każdą nową sceną i nie przegapić żadnego istotnego wątku. Nadchodzący epizod zostanie udostępniony szerokiej publiczności już pod koniec maja. Premiera odcinka 3390 serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w czwartek 28 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.
Polecany artykuł:
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie serialu, który od niemal dwóch dekad wiernie towarzyszy Polakom w ich domach, to ten tytuł jest absolutnym rekordzistą. Obserwowanie codzienności rodzin Marczaków czy Pyrków stało się dla wielu osób stałym elementem dnia, a ich problemy często przypominają sytuacje znane z rzeczywistości. Na ekranie nie brakuje zarówno wzruszeń, jak i trudnych tematów, które rozwiązują mieszkańcy osiedla Pod Sosnami. To jedna z tych produkcji, w której obsada zmienia się przez lata, ale trzon opowieści o miłości i przyjaźni pozostaje niezmienny. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)