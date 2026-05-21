"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3390

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-21 9:57

W 3390. odcinku serialu "Barwy szczęścia" walentynkowy nastrój zostanie zmącony przez konieczność rozliczenia się z przeszłością i bolesne rozmowy. Justin podejmuje kolejne kroki, aby udowodnić swoją niewinność w sprawie zmanipulowanego nagrania, jednak napotyka na opór ze strony dawnych sojuszników. Jego starania o odzyskanie zaufania bliskiej osoby staną pod znakiem zapytania w obliczu nowych kłótni w hotelu.

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" działo się naprawdę sporo, a życie mieszkańców znowu mocno się skomplikowało. Regina wraz z Frankiem zdecydowała się na odważny krok i odwiedziła Justina, by szczerze porozmawiać z Olą oraz wspólnie stawić czoła osobie próbującej wrobić ich w romans, jednak prośba ofiar deepfake’a o pomoc skierowana do Sebastiana przyniosła jedynie niepokojące wieści. Z kolei pan Bogumił po opuszczeniu szpitala trafił pod troskliwą opiekę Borysa i Aldony, chociaż w tajemnicy przed nimi zaczął już planować wystąpienie na drogę sądową. Na stabilizację postawili Agata i Ignacy, którzy dopinali ostatnie szczegóły związane z umową kupna mieszkania oraz wspólnym kredytem. Lucyna ponownie starła się z bezwzględnym deweloperem, ukrywając przed sąsiadami prawdę o łączących ją z Wilkiem więzach rodzinnych, podczas gdy Romeo i Ewa szykowali już walentynkową niespodziankę. Jakie zatem będą konsekwencje tych wszystkich wydarzeń?

"Barwy szczęścia" odc. 3390 - streszczenie

W 3390. odcinku "Barw szczęścia" Oliwka decyduje się na wyprowadzkę z hotelu w same walentynki, znajdując przy tym moment na przeproszenie Kajtka za swoje wcześniejsze, ostre słowa. Równolegle Justin nie poddaje się w staraniach o odzyskanie zaufania Oli, dążąc do wykazania, że kompromitujące go nagranie jest jedynie technologicznym fałszerstwem typu deepfake. Sebastian nie ma jednak dla niego żadnych pomyślnych wieści w tej kwestii, co stawia chłopaka w bardzo trudnym położeniu. Powrót Bruna i Karoliny z podróży do Stanów Zjednoczonych staje się zarzewiem gwałtownej sprzeczki w hotelu, z której Skotnicki ponownie wychodzi pokonany. Dodatkowym utrudnieniem dla niego jest postawa Łukasza, który stanowczo odmawia udziału w działaniach wymierzonych przeciwko Stańskiemu. Tymczasem Renata wraca do pracy w Feel Good, lecz jej relacje z Dominiką są wyraźnie napięte i dalekie od ideału. Podczas wykonywania swoich obowiązków kobieta natrafia na leki, które sama wcześniej ukryła przed innymi. W tym samym czasie Romeo i Ewa podejmują decyzję o zawarciu małżeństwa w tajemnicy przed swoimi bliskimi, prosząc o świadkowanie kompletnie zaskoczonych całą sytuacją Ewelinę oraz Witka.

"Barwy szczęścia" odc. 3390 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie perypetii postaci występujących w tej produkcji wymaga odrobiny dyscypliny w sprawdzaniu godzin nadawania w telewizji. Tytuł ten od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany liczne grono stałych odbiorców. Warto zapisać sobie datę zbliżającej się emisji, aby być na bieżąco z każdą nową sceną i nie przegapić żadnego istotnego wątku. Nadchodzący epizod zostanie udostępniony szerokiej publiczności już pod koniec maja. Premiera odcinka 3390 serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w czwartek 28 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie serialu, który od niemal dwóch dekad wiernie towarzyszy Polakom w ich domach, to ten tytuł jest absolutnym rekordzistą. Obserwowanie codzienności rodzin Marczaków czy Pyrków stało się dla wielu osób stałym elementem dnia, a ich problemy często przypominają sytuacje znane z rzeczywistości. Na ekranie nie brakuje zarówno wzruszeń, jak i trudnych tematów, które rozwiązują mieszkańcy osiedla Pod Sosnami. To jedna z tych produkcji, w której obsada zmienia się przez lata, ale trzon opowieści o miłości i przyjaźni pozostaje niezmienny. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
