"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 878

"Akacjowa 38" w ostatnim czasie mocno namieszała w życiu bohaterów, wywracając ich codzienność do góry nogami. Przed planowanym wyjazdem Diego postanowił dopilnować sprawiedliwości, więc złożył zeznanie pod przysięgą i otrzymał od Felipe zapewnienie o ukaraniu Vińiasa, czyli zabójcy Martina. Mężczyzna przy okazji dowiedział się o wyjeździe ojca do Szwajcarii, a w tym samym czasie Susana kategorycznie odmawiała wybaczenia Liberto zdrady jej najlepszej przyjaciółki. Prawdziwe kłopoty spotkały też Rosinę, która po wszczęciu awantury w areszcie została zamknięta w karcerze. Na sam koniec Samuel nasłał komisarza na Blankę i Diega, co ostatecznie doprowadziło do powrotu jego żony do domu oraz nagłej ucieczki Diega. Czego można się zatem spodziewać po tak gwałtownym obrocie spraw?

"Akacjowa 38" odc. 878 - streszczenie

Ursula wraca pamięcią do tragicznego zdarzenia sprzed lat, kiedy jako ofiara gwałtu została bezlitośnie wyrzucona z domu przez własnych rodziców. Tymczasem Rosina, mimo pobytu w więziennej celi, czuje się tam zadziwiająco swobodnie i ogrywa inne osadzone w karty. Kobieta jest na tyle zadowolona z obecnej sytuacji, że otwarcie informuje komisarza Mendeza o swoim zamiarze dłuższego pozostania za kratkami. Flora musi natomiast mierzyć się z nagłą niechęcią sąsiadów, którzy bojkotują ją z powodu niedawnego pocałunku z Libertem. W tym samym czasie Diego szuka sposobu na uwolnienie Blanki od Samuela i prosi Felipe o pomoc w zorganizowaniu ucieczki. Adwokat z kolei zwraca się do swojej żony, licząc na to, że wesprze go ona w realizacji tego ryzykownego planu.

"Akacjowa 38" odc. 878 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Polska widownia chętnie zasiada przed telewizorami, aby obserwować życie mieszkańców hiszpańskiej kamienicy, dlatego warto sprawdzić planowaną datę emisji kolejnego epizodu. Produkcja jest stałym elementem ramówki publicznego nadawcy, co ułatwia śledzenie bieżących wątków każdego popołudnia. Stacja przygotowała emisję tak, aby każdy mógł zapoznać się z nowymi problemami bohaterów tuż po pracy. Odcinek 878 serialu "Akacjowa 38" będzie można obejrzeć 28 maja 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:35.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to świetna propozycja dla osób, które lubią przenosić się do Madrytu z początku ubiegłego wieku. Serial pokazuje życie różnych klas społecznych, których losy splatają się w jednej kamienicy pełnej mrocznych sekretów i niespełnionych pragnień. Hiszpańska produkcja szybko zdobyła dużą sympatię dzięki wciągającym wątkom miłosnym i świetnie oddanemu klimatowi dawnej epoki. To idealny wybór na relaks przy opowieści o wielkich ambicjach, trudnych wyborach i codziennych zmaganiach. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)