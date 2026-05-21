"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 932

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę dużo, a skomplikowane relacje bohaterów wystawiły ich zaufanie na ciężką próbę. Aynur szczerze wyznała Gurkanowi brak uczuć, co doprowadziło do błędu Sinana, który podsłuchał ich rozmowę i błędnie uwierzył w ich wspólną przyszłość. W tym samym czasie Derya celowo sabotowała śledztwo dotyczące śmierci Leyli, aby ukryć tożsamość ofiary przed organami ścigania. Sytuacja Poyraza również stała się napięta, gdy jego bliscy musieli zmierzyć się z oskarżeniami, czując jednocześnie ogromny zawód z powodu braku wiary Nany w jego niewinność. Choć Nana chciała porzucić dotychczasowe życie, Poyraz nie pozwolił jej odejść i zapowiedział walkę o dobre imię, podczas gdy Cansel wreszcie wpadł na trop intrygi uknutej przez Semiha. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie wydarzenia wpłyną na dalszy bieg opowieści.

Dziedzictwo odc. 932 - streszczenie

Rustemowi udaje się ustalić miejsce, w którym przebywa Ismail, o czym bezzwłocznie powiadamia Poyraza. Dzięki tej informacji mężczyzna chwyta Ismaila, mimo że wynajęty przez Semiha napastnik nie zamierza składać żadnych zeznań. Poyraz przejmuje jednak jego telefon, a analiza wiadomości i połączeń pozwala mu odkryć postać ukrywającą się pod pseudonimem Szef. Kiedy Poyraz przygotowuje zasadzkę, Semih niemal wpada w ręce policji, jednak w ostatniej chwili ostrzega go siostra, Cansel. Tymczasem Derya przypomina sobie o łańcuszku zgubionym w lesie tragicznej nocy, gdy zginęła jej siostra. Podczas wspólnej wizyty na miejscu zdarzenia z Feritem i Ayse udaje jej się odnaleźć biżuterię, lecz ten moment zostaje zauważony przez Ayse.

Dziedzictwo odc. 932 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubieńców na ekranie. Telewizja Polska regularnie emituje nowe przygody bohaterów w godzinach popołudniowych, co stało się już stałym elementem ramówki. Aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji, warto zasiąść przed odbiornikiem w odpowiednim czasie. Najnowszy epizod zostanie zaprezentowany na antenie ogólnopolskiej stacji już pod koniec maja. Premiera odcinka 932 serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w czwartek 28 maja 2026 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

Dziedzictwo - opis serialu i obsada

Produkcja ta od samego początku przyciąga uwagę ciekawymi wątkami obyczajowymi i skomplikowanymi relacjami między postaciami. Choć na przestrzeni lat obsada i główne wątki uległy zmianie, historia wciąż kręci się wokół poszukiwania szczęścia i walki z demonami przeszłości. Po odejściu Seher i Yamana ciężar opowieści przeniósł się na losy Nany oraz Poryaza, którzy wspólnie stawiają czoła nowym wyzwaniom. Serial łączy w sobie elementy dramatu i romansu, co sprawia, że każda kolejna seria budzi zainteresowanie. W obsadzie tego serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)