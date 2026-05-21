"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 932

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę dużo, a skomplikowane relacje bohaterów wystawiły ich zaufanie na ciężką próbę. Aynur szczerze wyznała Gurkanowi brak uczuć, co doprowadziło do błędu Sinana, który podsłuchał ich rozmowę i błędnie uwierzył w ich wspólną przyszłość. W tym samym czasie Derya celowo sabotowała śledztwo dotyczące śmierci Leyli, aby ukryć tożsamość ofiary przed organami ścigania. Sytuacja Poyraza również stała się napięta, gdy jego bliscy musieli zmierzyć się z oskarżeniami, czując jednocześnie ogromny zawód z powodu braku wiary Nany w jego niewinność. Choć Nana chciała porzucić dotychczasowe życie, Poyraz nie pozwolił jej odejść i zapowiedział walkę o dobre imię, podczas gdy Cansel wreszcie wpadł na trop intrygi uknutej przez Semiha. Pora zatem sprawdzić, jak te wszystkie wydarzenia wpłyną na dalszy bieg opowieści.
Dziedzictwo odc. 932 - streszczenie
Rustemowi udaje się ustalić miejsce, w którym przebywa Ismail, o czym bezzwłocznie powiadamia Poyraza. Dzięki tej informacji mężczyzna chwyta Ismaila, mimo że wynajęty przez Semiha napastnik nie zamierza składać żadnych zeznań. Poyraz przejmuje jednak jego telefon, a analiza wiadomości i połączeń pozwala mu odkryć postać ukrywającą się pod pseudonimem Szef. Kiedy Poyraz przygotowuje zasadzkę, Semih niemal wpada w ręce policji, jednak w ostatniej chwili ostrzega go siostra, Cansel. Tymczasem Derya przypomina sobie o łańcuszku zgubionym w lesie tragicznej nocy, gdy zginęła jej siostra. Podczas wspólnej wizyty na miejscu zdarzenia z Feritem i Ayse udaje jej się odnaleźć biżuterię, lecz ten moment zostaje zauważony przez Ayse.
Dziedzictwo odc. 932 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubieńców na ekranie. Telewizja Polska regularnie emituje nowe przygody bohaterów w godzinach popołudniowych, co stało się już stałym elementem ramówki. Aby nie przegapić żadnego zwrotu akcji, warto zasiąść przed odbiornikiem w odpowiednim czasie. Najnowszy epizod zostanie zaprezentowany na antenie ogólnopolskiej stacji już pod koniec maja. Premiera odcinka 932 serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w czwartek 28 maja 2026 roku o godzinie 16:05 w TVP1.
Dziedzictwo - opis serialu i obsada
Produkcja ta od samego początku przyciąga uwagę ciekawymi wątkami obyczajowymi i skomplikowanymi relacjami między postaciami. Choć na przestrzeni lat obsada i główne wątki uległy zmianie, historia wciąż kręci się wokół poszukiwania szczęścia i walki z demonami przeszłości. Po odejściu Seher i Yamana ciężar opowieści przeniósł się na losy Nany oraz Poryaza, którzy wspólnie stawiają czoła nowym wyzwaniom. Serial łączy w sobie elementy dramatu i romansu, co sprawia, że każda kolejna seria budzi zainteresowanie. W obsadzie tego serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)