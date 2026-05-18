"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3387

Spis treści
Ostatnie dni w serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem gwałtownych zwrotów akcji i trudnych konfrontacji, które wywróciły spokój wielu postaci do góry nogami. Beztroski poranek Ewy i Romea w hotelowych murach został niespodziewanie przerwany przez lawinę pilnych wiadomości od Elżbiety oraz Aldony. W tym samym czasie Mirek odwiedził załamaną Luizę i zadeklarował, że w jej obronie jest gotów na otwarte starcie z Aro. Bardzo nerwowo było też u Damiana, który wstrząśnięty kradzieżą pracowników i klientów wdał się w bójkę ze zwolnionym podwładnym, a sytuację ostatecznie musiał ratować Marcin. Zdecydowanie przyjemniejsze chwile przeżyła Weronika, która po spotkaniu z Madzią pojawiła się na prestiżowej gali, stając się tam wraz z Modrzyckim prawdziwą gwiazdą wieczoru. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnych odsłonach tej opowieści.
"Barwy szczęścia" odc. 3387 - streszczenie
Dominika bierze udział w licytacji lokalu, w którym funkcjonuje Feel Good, i ostatecznie wygrywa aukcję za kwotę przekraczającą milion złotych. Renata niespodziewanie opuszcza ośrodek leczenia uzależnień i nie kryje ogromnego zdumienia, kiedy dowiaduje się o wyniku tego przetargu. Bruno stara się przekonać Karolinę na wyjazd do Las Vegas, gdzie mieliby wziąć spontaniczny ślub. Sielankowa atmosfera między Olą a Justinem nagle się kończy w momencie, gdy dziewczyna otrzymuje nagranie będące dowodem niewierności partnera. Kępski odkrywa, że Oliwka zatrzymała się w hotelu, co budzi jego stanowczy sprzeciw. Zbrowska zapewnia Madzię, że nie czuje już nic do swojego byłego chłopaka, jednak chwilę później wpada w furię i obwinia Kajtka o wszystkie swoje życiowe niepowodzenia.
"Barwy szczęścia" odc. 3387 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy losów mieszkańców osiedla Pod Sosnami powinni zarezerwować sobie wolny wieczór, aby móc śledzić kolejne perypetie swoich ulubionych postaci. Produkcja od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce i niezmiennie przyciąga przed telewizory osoby ciekawe nowych wątków obyczajowych. Warto pilnować godziny emisji, by nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku na antenie kanału TVP2 o godzinie 20:05.
Polecany artykuł:
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to produkcja, która od lat towarzyszy nam w domach, pokazując blaski i cienie życia kilku warszawskich rodzin. Losy Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków stały się dla wielu niemal tak bliskie, jak historie własnych sąsiadów czy znajomych. Serial w naturalny sposób łączy wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi, nie uciekając od pokazywania konsekwencji życiowych błędów. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści o relacjach, przyjaźni i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)