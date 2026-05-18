"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3387

Ostatnie dni w serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem gwałtownych zwrotów akcji i trudnych konfrontacji, które wywróciły spokój wielu postaci do góry nogami. Beztroski poranek Ewy i Romea w hotelowych murach został niespodziewanie przerwany przez lawinę pilnych wiadomości od Elżbiety oraz Aldony. W tym samym czasie Mirek odwiedził załamaną Luizę i zadeklarował, że w jej obronie jest gotów na otwarte starcie z Aro. Bardzo nerwowo było też u Damiana, który wstrząśnięty kradzieżą pracowników i klientów wdał się w bójkę ze zwolnionym podwładnym, a sytuację ostatecznie musiał ratować Marcin. Zdecydowanie przyjemniejsze chwile przeżyła Weronika, która po spotkaniu z Madzią pojawiła się na prestiżowej gali, stając się tam wraz z Modrzyckim prawdziwą gwiazdą wieczoru. Pora zatem przekonać się, co wydarzy się w kolejnych odsłonach tej opowieści.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Barwy szczęścia" odc. 3387 - streszczenie

Dominika bierze udział w licytacji lokalu, w którym funkcjonuje Feel Good, i ostatecznie wygrywa aukcję za kwotę przekraczającą milion złotych. Renata niespodziewanie opuszcza ośrodek leczenia uzależnień i nie kryje ogromnego zdumienia, kiedy dowiaduje się o wyniku tego przetargu. Bruno stara się przekonać Karolinę na wyjazd do Las Vegas, gdzie mieliby wziąć spontaniczny ślub. Sielankowa atmosfera między Olą a Justinem nagle się kończy w momencie, gdy dziewczyna otrzymuje nagranie będące dowodem niewierności partnera. Kępski odkrywa, że Oliwka zatrzymała się w hotelu, co budzi jego stanowczy sprzeciw. Zbrowska zapewnia Madzię, że nie czuje już nic do swojego byłego chłopaka, jednak chwilę później wpada w furię i obwinia Kajtka o wszystkie swoje życiowe niepowodzenia.

"Barwy szczęścia" odc. 3387 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy losów mieszkańców osiedla Pod Sosnami powinni zarezerwować sobie wolny wieczór, aby móc śledzić kolejne perypetie swoich ulubionych postaci. Produkcja od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce i niezmiennie przyciąga przed telewizory osoby ciekawe nowych wątków obyczajowych. Warto pilnować godziny emisji, by nie pominąć żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku na antenie kanału TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to produkcja, która od lat towarzyszy nam w domach, pokazując blaski i cienie życia kilku warszawskich rodzin. Losy Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków stały się dla wielu niemal tak bliskie, jak historie własnych sąsiadów czy znajomych. Serial w naturalny sposób łączy wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi, nie uciekając od pokazywania konsekwencji życiowych błędów. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji opowieści o relacjach, przyjaźni i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)