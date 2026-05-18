"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 153

W świecie trójmiejskich służb mundurowych zapanował prawdziwy chaos, a sytuacja w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" stała się niezwykle poważna. Pola wylądowała w szpitalu w stanie krytycznym po tym, jak Klara raniła ją odłamkami szkła w łazience na komisariacie, a potem wyskoczyła przez okno i uciekła. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojoną obławę, która jednak nie powstrzymała zdesperowanej dziewczyny przed kolejnym drastycznym krokiem. Uciekinierka napadła na przypadkową kobietę i ukradła jej samochód, aby jak najszybciej zniknąć z oczu ścigającym ją mundurowym. W tamtym momencie Klara nie miała pojęcia, że odjeżdża wraz z niemowlęciem pozostawionym wewnątrz pojazdu. Zobaczymy zatem, co przyniosą kolejne minuty spędzone na trójmiejskich ulicach.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 153 - streszczenie

Dochodzenie w sprawie Szubienicznika zbliża się do punktu zwrotnego, po tym jak przy ciałach braci Mrozowskich policjanci znajdują niepokojący rysunek. Obok szkicu szubienicy pojawia się słowo "impas", które sugeruje, że morderca planuje już swój ostatni krok. Wiktor i Maja analizują zebrane dowody i dochodzą do wniosku, że sprawca mści się na osobach, wobec których prawo okazało się bezsilne. Aby schwytać przestępcę, funkcjonariusze decydują się na pilnowanie miejsc związanych z dawnymi wyrokami śmierci. Istotny przełom w sprawie następuje w momencie, gdy Kiszczak odkrywa powiązanie zabójcy z historią ostatniego kata pracującego w naszym kraju.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 153 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Rozwiązanie zagadki seryjnego mordercy to moment, na który czeka wielu fanów mocnego, policyjnego kina. Warto przygotować się na wieczór pełen napięcia, śledząc poczynania ekipy działającej na terenie Gdańska i okolic. Nowe perypetie bohaterów można zobaczyć w telewizji w poniedziałkowy wieczór. Premiera 153. odcinka odbędzie się 25 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie opowieści o twardych policjantach, którzy nie cofają się przed niczym, to ta produkcja jest właśnie dla was. Śledzimy tu losy elitarnej grupy z Trójmiasta, która rozpracowuje skomplikowane siatki przemytników i handlarzy bronią. Funkcjonariusze pod wodzą "Musashiego" często działają na granicy przepisów, by skutecznie walczyć z brutalnym światem przestępczym. Każde śledztwo to skomplikowana gra, w której jeden fałszywy ruch może doprowadzić do tragedii. W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)