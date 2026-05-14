"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 152

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzuciły zupełnie nowe światło na mroczne sekrety skrywane przez lata w portowych zakamarkach. Pola i Damian badali sprawę tragicznego wybuchu na opuszczonym statku, w którym zginął Sebastian Tomala, rzekomy złomiarz. Śledztwo wykazało jednak, że mężczyzna był jedynie pionkiem wynajętym do wydobycia dowodów zbrodni na rodzinie Makowieckich, czyli działaczach Solidarności próbujących niegdyś uciec do Szwecji. Policjanci w zaspawanym pomieszczeniu odnaleźli szczątki ofiar, które przed laty mógł wydać w ręce SB bliski współpracownik. W tym samym czasie Gzymski odkrył, że Dąbek pomagał ukrywać się podejrzanej o morderstwo Klarze Brylewskiej, ale dziewczynie udało się uciec tuż przed planowanym zatrzymaniem. Czas pokaże, jakie konsekwencje przyniosą te sensacyjne odkrycia w dalszej części historii.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 152 - streszczenie

Pola zostaje przewieziona do szpitala w stanie krytycznym po tym, jak w łazience na terenie komisariatu zaatakowała ją Klara. Sprawczyni wykorzystała do napaści odłamki szkła, a następnie zdecydowała się na desperacki krok i wyskoczyła przez okno budynku. Policja natychmiast rozpoczyna intensywną obławę, starając się jak najszybciej zlokalizować uciekinierkę. Ścigana kobieta napada na przypadkową osobę, kradnie jej samochód i rusza w dalszą ucieczkę, chcąc zgubić pościg. Wkrótce wychodzi na jaw, że w skradzionym aucie znajdowało się niemowlę, o którego obecności Klara nie miała pojęcia w momencie kradzieży.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 152 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja o pracy gdańskich śledczych regularnie dostarcza nowych wątków związanych z rozpracowywaniem świata przestępczego. Losy funkcjonariuszy oraz osób uwikłanych w kryminalne intrygi można śledzić w każdym kolejnym tygodniu emisji. Aby być na bieżąco z poszukiwaniami Klary i stanem zdrowia Poli, warto zarezerwować sobie czas w wieczornej ramówce. Premiera 152. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" została zaplanowana na 21 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie o twardych policjantach, którzy nie cofają się przed niczym, by dopaść handlarzy bronią i narkotykami, to ten serial jest dla was. Elitarna jednostka z Trójmiasta pod wodzą doświadczonego "Musashiego" zajmuje się najtrudniejszymi sprawami, w których granica między prawem a brutalną rzeczywistością często się zaciera. Akcja osadzona w portowym klimacie pokazuje, jak skomplikowana może być walka z zorganizowanymi grupami kryminalnymi. To świetna propozycja na wieczór dla każdego fana mocnych, policyjnych opowieści. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)