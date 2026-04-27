"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3372

Ostatnie dni u bohaterów popularnego serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem sporych zawirowań, a Kasia po romantycznej wycieczce z Mariuszem doznała bolesnego zderzenia z rzeczywistością, widząc skandaliczne zachowanie Ksawerego. W Brzezinach pomocną dłoń do Janki ponownie wyciągnął Karpiuk, który pomógł kobiecie dotrzeć do szpitala, gdy jej auto niespodziewanie zepsuło się na trasie. Darek z kolei podjął przełomową decyzję o przeprowadzce do Portugalii i zaoferował Kajtkowi możliwość przejęcia swojego dotychczasowego mieszkania. Poważne kłopoty nie ominęły też Pyrków, u których doszło do groźnej awarii i zalania, co brutalnie wykorzystała Lucyna, wytykając rodzinie zaniedbania w utrzymaniu domu. Wszystkie te wydarzenia zostawiły po sobie mnóstwo otwartych tematów, które rzutują na dalsze losy postaci. Sprawdźmy zatem, czego można spodziewać się w kolejnym odcinku.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Barwy szczęścia" odc. 3372 - streszczenie

Daniel rozpoczyna współpracę z redakcją „Szoku”, co wywołuje nieoczekiwane reakcje wśród dotychczasowych pracowników. Modrzycki czuje wyraźną zazdrość, gdy Kornel decyduje, że opiekę nad nowym nabytkiem firmy przejmie Weronika. W domu Pyrków pojawia się problem z dokumentacją zdjęciową dla ubezpieczyciela, przez co wypłata odszkodowania dla Huberta staje pod znakiem zapytania. Lucyna dodatkowo sugeruje, że ich posiadłość wymaga przeprowadzenia kolejnych prac naprawczych. Tymczasem Dominika wywiera nacisk na Renatę, by ta podjęła wreszcie decyzję dotyczącą zakupu lokalu zajmowanego przez Feel Good. Między przyjaciółkami dochodzi do spięć, które skłaniają Kowalską do szczerego wyznania mężowi na temat ewentualnego zakończenia ich wspólnych działań biznesowych. W Brzezinach Mariusz i Kasia wspierają Jankę w trudnych chwilach po zawale jej ojca, co prowadzi do oczyszczenia atmosfery i przeprosin za dawne kłamstwa. Jednocześnie Karpiuk musi zmierzyć się z ogromnymi kosztami rekultywacji gruntów po niedawnym pożarze.

"Barwy szczęścia" odc. 3372 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii mieszkańców ulicy Zacisznej jest możliwe dzięki regularnym emisjom na antenie Telewizji Polskiej. Każdy kolejny epizod rzuca nowe światło na skomplikowane relacje i problemy, z jakimi borykają się poszczególne rodziny. Jeśli chcecie sprawdzić, jak rozwiną się wątki zawodowe i prywatne w tym odcinku, warto zaplanować sobie czas na wieczorny seans. Premiera została zaplanowana na 4 maja 2026 roku. Odcinek można obejrzeć na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najpopularniejszych produkcji obyczajowych, która od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych losami mieszkańców osiedla Pod Sosnami. Fabuła koncentruje się na życiu kilku rodzin, pokazując ich codzienne radości, trudne wybory oraz próby radzenia sobie z przeciwnościami losu. Serial zdobył sympatię dzięki temu, że porusza tematy bliskie każdemu człowiekowi, takie jak miłość, praca czy więzi sąsiedzkie. To opowieść pełna życiowych zwrotów akcji, w której bohaterowie starają się odnaleźć swoje miejsce w świecie. W obsadzie występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)