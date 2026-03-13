"Barwy szczęścia". Natalia przeżywa dramat po rozstaniu z Cezarym. Małżeństwo zakończy się szybkim rozwodem

Kiedy oglądać odcinek 3337 serialu "Barwy szczęścia" na antenie TVP2

Widzowie telewizyjnej Dwójki zobaczą najnowszą odsłonę perypetii bohaterów w poniedziałek 16 marca 2026 roku dokładnie o godzinie 20.05. Główna bohaterka ostatecznie przypieczętowała zakończenie swojego związku, jednak w najnowszym epizodzie serialu "Barwy szczęścia" pojawią się u niej drobne wątpliwości. Związek Zwoleńskiej oraz Rawicza nie potrwał nawet pełnego roku. Zakochani potrafili wspólnie przetrwać wiele życiowych zawirowań i wychodzili cało z różnych opresji. Tym razem postawa mężczyzny okazała się niewybaczalna, ponieważ dopuścił się on zdrady na tle moralnym. Mąż całkowicie zawiódł zaufanie partnerki, zignorował złożoną przed ołtarzem przysięgę i zrujnował wielkie uczucie.

Natalia z "Barw szczęścia" nie radzi sobie emocjonalnie po rozstaniu z Rawiczem

Grana przez Marię Dejmek postać będzie miała ogromne problemy z opanowaniem targających nią uczuć tuż po bardzo trudnej rozmowie z dotychczasowym partnerem w 3337. odcinku telenoweli. Bohaterka jasno zakomunikowała swojemu mężowi, że ich relacja przeszła już do historii. Zwoleńska kategorycznie zabroniła mężczyźnie stosowania wobec niej jakichkolwiek manipulacji oraz regularnego okłamywania jej prosto w oczy.

Wizyta w areszcie bardzo mocno odbije się na psychice kobiety, która postanowi opowiedzieć o wszystkim swojej przyrodniej siostrze. Prawniczka wyzna Malwinie, granej przez Joannę Gleń, że jej naiwność w stosunku do intencji Cezarego była olbrzymią pomyłką. Natalia darzyła męża ogromnym uczuciem i ufała mu bezgranicznie, zwłaszcza że stał się on figurą ojca dla małej Lei, w którą wciela się Lena Sobota. Zrozpaczona bohaterka nie potrafi wybaczyć sobie tak ogromnej łatwowierności.

„Masz ogromne szczęście, że masz takiego męża... Ja nie mogę liczyć na mojego. Myślałam, że w końcu spotkałam mężczyznę na całe życie. Co jest ze mną nie tak?”

Takie pełne żalu słowa wypowie ze łzami w oczach Natalia podczas szczerej rozmowy z siostrą. Pomimo chwilowego załamania kobieta wcale nie zamierza wycofywać się z wcześniejszych postanowień, a formalne zakończenie jej małżeństwa z Rawiczem pozostaje wyłącznie kwestią czasu.

Cezary z serialu "Barwy szczęścia" trafi do więzienia i nie odzyska żony

Nadchodzące epizody popularnej produkcji całkowicie przekreślają szanse na ponowne zejście się dwójki bohaterów. Postać grana przez Marcela Opalińskiego spędzi w zamknięciu bardzo długi czas, ponieważ przedstawiono jej niezwykle poważne zarzuty. Prokuratura oskarża Rawicza o to, że zlecił pozbawienie życia Andrzeja Zastoi, którego gra Leon Charewicz. Ewentualny wyrok skazujący podczas nadchodzącego procesu może skutkować tym, że mąż Zwoleńskiej spędzi za kratami nawet kilka najbliższych lat.

Barwy szczęścia. Lucyna kupi dom Huberta od Iwony. Zamieszka na stałe u Pyrków