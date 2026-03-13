"Barwy szczęścia". Natalia przeżywa dramat po rozstaniu z Cezarym. Małżeństwo zakończy się szybkim rozwodem

Kiedy oglądać odcinek 3337 serialu "Barwy szczęścia" na antenie TVP2
Widzowie telewizyjnej Dwójki zobaczą najnowszą odsłonę perypetii bohaterów w poniedziałek 16 marca 2026 roku dokładnie o godzinie 20.05. Główna bohaterka ostatecznie przypieczętowała zakończenie swojego związku, jednak w najnowszym epizodzie serialu "Barwy szczęścia" pojawią się u niej drobne wątpliwości. Związek Zwoleńskiej oraz Rawicza nie potrwał nawet pełnego roku. Zakochani potrafili wspólnie przetrwać wiele życiowych zawirowań i wychodzili cało z różnych opresji. Tym razem postawa mężczyzny okazała się niewybaczalna, ponieważ dopuścił się on zdrady na tle moralnym. Mąż całkowicie zawiódł zaufanie partnerki, zignorował złożoną przed ołtarzem przysięgę i zrujnował wielkie uczucie.
Natalia z "Barw szczęścia" nie radzi sobie emocjonalnie po rozstaniu z Rawiczem
Grana przez Marię Dejmek postać będzie miała ogromne problemy z opanowaniem targających nią uczuć tuż po bardzo trudnej rozmowie z dotychczasowym partnerem w 3337. odcinku telenoweli. Bohaterka jasno zakomunikowała swojemu mężowi, że ich relacja przeszła już do historii. Zwoleńska kategorycznie zabroniła mężczyźnie stosowania wobec niej jakichkolwiek manipulacji oraz regularnego okłamywania jej prosto w oczy.
Wizyta w areszcie bardzo mocno odbije się na psychice kobiety, która postanowi opowiedzieć o wszystkim swojej przyrodniej siostrze. Prawniczka wyzna Malwinie, granej przez Joannę Gleń, że jej naiwność w stosunku do intencji Cezarego była olbrzymią pomyłką. Natalia darzyła męża ogromnym uczuciem i ufała mu bezgranicznie, zwłaszcza że stał się on figurą ojca dla małej Lei, w którą wciela się Lena Sobota. Zrozpaczona bohaterka nie potrafi wybaczyć sobie tak ogromnej łatwowierności.
„Masz ogromne szczęście, że masz takiego męża... Ja nie mogę liczyć na mojego. Myślałam, że w końcu spotkałam mężczyznę na całe życie. Co jest ze mną nie tak?”
Takie pełne żalu słowa wypowie ze łzami w oczach Natalia podczas szczerej rozmowy z siostrą. Pomimo chwilowego załamania kobieta wcale nie zamierza wycofywać się z wcześniejszych postanowień, a formalne zakończenie jej małżeństwa z Rawiczem pozostaje wyłącznie kwestią czasu.
Cezary z serialu "Barwy szczęścia" trafi do więzienia i nie odzyska żony
Nadchodzące epizody popularnej produkcji całkowicie przekreślają szanse na ponowne zejście się dwójki bohaterów. Postać grana przez Marcela Opalińskiego spędzi w zamknięciu bardzo długi czas, ponieważ przedstawiono jej niezwykle poważne zarzuty. Prokuratura oskarża Rawicza o to, że zlecił pozbawienie życia Andrzeja Zastoi, którego gra Leon Charewicz. Ewentualny wyrok skazujący podczas nadchodzącego procesu może skutkować tym, że mąż Zwoleńskiej spędzi za kratami nawet kilka najbliższych lat.