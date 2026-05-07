Nie żyje wybitny zawodnik i trener sportów walki. Miał 46 lat

Nie żyje Igor Kołacin

Polskie sporty walki okryły się żałobą z powodu śmierci Igora Kołacina, wybitnego sportowca i szkoleniowca. Odszedł w wieku 46 lat. Były triumfator krajowych mistrzostw w Muay Thai i kickboxingu. Miał na swoim koncie występy na galach KSW. Przez przeszło dwadzieścia lat trenował kolejne generacje adeptów sztuk walki w klubie Copacabana, dla których był prawdziwym autorytetem i mentorem.

Dziś w nocy zmarł Igor Kołacin. Za wcześnie Igor…😢 pic.twitter.com/9RVGSvAiDd— Łukasz Jurkowski (@Jurasmma) May 7, 2026

Odszedł wybitny szkoleniowiec

Igor Kołacin przyszedł na świat 21 grudnia 1979 roku w Warszawie i swoje życie bez reszty oddał sportom walki. Swoją przygodę rozpoczął od tajskiego boksu i kickboxingu, zdobywając w tych dyscyplinach tytuły mistrza kraju. W trakcie kariery stoczył przeszło 300 pojedynków, zarówno na ringach amatorskich, jak i profesjonalnych. W kolejnym etapie kariery zajął się mieszanymi sztukami walki, gdzie krzyżował rękawice podczas gal KSW, walcząc z takimi zawodnikami jak Krzysztof Kułak czy Martin Zawada. Swój pożegnalny występ zaliczył w 2011 roku, szybko zmuszając rywala do kapitulacji.

Jego największą zasługą w świecie sztuk walki była jednak praca trenerska. Był związany z klubem Copacabana od momentu jego założenia. Przez lata wyszkolił wielu utalentowanych fighterów, umiejętnie łącząc klasyczne techniki z innowacyjnym systemem szkolenia. Jego specjalnością były tajski boks, K1 oraz walka w parterze. Podopieczni darzyli go wielkim szacunkiem ze względu na ogromne doświadczenie, zaangażowanie i poświęcenie.

