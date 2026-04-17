Barwy szczęścia, odcinki 3367-3371: Jaworski chce oddać Krystynę do ośrodka, Elżbieta znajduje intymne zdjęcia wnuczki

W poprzednich odcinkach "Barw szczęścia" (odcinki 3362-3366) widzowie obserwowali pogłębiający się kryzys w relacji Marcina i Renaty. Uzależnienie kobiety od silnych leków opioidowych rzutowało na jej codzienność, wywołując kłótnie, ucieczki oraz poważne spięcie z Dominiką w lokalu Feel Good. W konsekwencji Marcin postawił partnerce twarde warunki, domagając się wykonania testu narkotykowego. Równocześnie mężczyzna mierzył się z kłopotami w pracy po tym, jak Majak zarzucił mu wzięcie łapówki od rodu Rawiczów. W innych wątkach Ksawery buntował się przeciwko wyborom dorosłych, psując spotkanie Łukasza i Celiny, a pod nieobecność ojca sprowadził znajomych do mieszkania. Z kolei pogarszający się stan zdrowia Krystyny wywołał potężną awanturę i oskarżenia rzucane w stronę Zwoleńskiej. Rawiczowa zadowolona patrzyła na bankructwo dawnego kolegi, a Dominika myślała o przejęciu Feel Good na własność, choć plany te utrudniały kłopoty Renaty. Justin postanowił negocjować z Bolesławskim, Natalia złożyła Jaworskiemu zaskakującą ofertę kupna lokalu, a spotkania po imieninach obfitowały w miłe niespodzianki od Bruna oraz przykre skutki nieodpowiedzialnych zachowań.

Barwy szczęścia. On będzie nowym ukochanym Józefiny! Artykuł Weroniki wywoła konflikt z Kornelem

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3367

Brak pierścionka zaręczynowego na palcu Ewy budzi wyraźny niepokój Romeo. Tymczasem narastające trudności wychowawcze sprawiają, że zdesperowany Łukasz zaczyna śledzić Ksawerego - jego zachowanie wywołuje sprzeczkę z Celiną, która traktuje bunt nastolatka jako naturalny etap dorastania. Z kolei Aldona i Borys planują poszerzyć asortyment sklepu o grzyby, co skłania Grzelakową do przystąpienia do egzaminu na grzyboznawcę. Równolegle Rawiczowa usilnie namawia Jaworskiego do ostatecznej sprzedaży mieszkania Natalii.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3368

W szpitalu dochodzi do ataku na Szczepkę. Na szczęście dzięki błyskawicznej interwencji Daniela lekarka unika niebezpieczeństwa. Bohaterska postawa ochroniarza robi ogromne wrażenie na rejestratorce Julii i przyciąga uwagę Weroniki, która prosi Sokalskiego o wywiad. Tymczasem Darek decyduje się na radykalną zmianę i planuje wyjazd na staż do Lizbony. Równolegle Jaworski namawia Wandę do przejęcia funkcji przewodniczącej wspólnoty mieszkaniowej, a Malwina i Herman borykają się z brakiem klientów w swoim Centrum Ruchu.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3369

Kolejne incydenty z udziałem Krystyny - w tym nieuzasadnione wezwanie straży pożarnej - skłaniają Jaworskiego do rozważenia umieszczenia żony w specjalistycznym ośrodku. Tymczasem Ewa, z pomocą Eweliny i Madzi, szuka kreacji na studniówkę, a w sklepie Grzelaków pojawia się nowy klient. Równolegle konflikt Asi z Emilem o zniszczone dokumenty doprowadza chłopca do odkrycia winy Lucyny. Seniorka sprytnie odzyskuje jednak sympatię juniora, zapraszając na kolację Daniela, a jej propozycja wspólnych świąt wprawia Asię w absolutne osłupienie. Z kolei sam Sokalski udziela Weronice wywiadu online, zyskując tym samym w oczach syna status prawdziwego bohatera.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3370

Poranne przeprosiny Lucyny nie łagodzą napięcia w jej relacjach z Asią. Ta dodatkowo ściera się z Emilem - kością niezgody staje się pomysł zakupu broni jako świątecznego prezentu dla ojca. Tymczasem Kornel niespodziewanie proponuje Sokalskiemu prowadzenie autorskiego podcastu. Z kolei Jaworski zmaga się z paraliżującym bólem kręgosłupa, podczas gdy Krystyna zaskakuje rodzinę, zarabiając spore pieniądze na grach online. Równolegle Romeo, obawiając się konfrontacji z Aleksem, namawia Ewę na potajemną randkę. Młodzieńcze uciechy komplikuje jednak Elżbieta - seniorka robi wnuczce ostre wymówki po odkryciu intymnych zdjęć, które dziewczyna wysłała swojemu chłopakowi.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3371

Po powrocie z romantycznych wakacji z Mariuszem Kasia przeżywa szok, widząc skandaliczne zachowanie Ksawerego. W międzyczasie w Brzezinach Karpiuk ponownie rusza na ratunek Jance - pomaga jej uporać się z awarią samochodu w drodze do szpitala do ojca. Z kolei Darek, przygotowując się do wyjazdu do Portugalii, proponuje Kajtkowi tymczasową przeprowadzkę do swojego mieszkania. Równolegle rodzina Pyrków musi opanować prawdziwy potop spowodowany awarią hydrauliczną - sytuację tę bezlitośnie wykorzystuje Lucyna, wypominając domownikom fatalny stan budynku.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie emisja nowych odcinków

Polska produkcja „Barwy szczęścia” nadawana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Epizody o numerach 3367–3371 trafią na ekrany od 27 kwietnia do 1 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdołają zasiąść przed telewizorami, mogą obejrzeć zarówno bieżące, jak i starsze odcinki w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

odc. 3367 - poniedziałek, 27 kwietnia

odc. 3368 - wtorek, 28 kwietnia

odc. 3369 - środa, 29 kwietnia

odc. 3370 - czwartek, 30 kwietnia

odc. 3371 - piątek, 31 kwietnia

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - fabuła i obsada

Produkcja „Barwy szczęścia” to znacznie więcej niż klasyczna obyczajówka. Telenowela wiernie oddaje polską rzeczywistość, dotykając skomplikowanych zagadnień, takich jak spory wewnątrzrodzinne, akceptacja społeczna czy problem agresji. Wydarzenia toczące się wokół ulicy Zacisznej oraz na osiedlu „Pod Sosnami” sprawiają, że telewidzowie z łatwością utożsamiają się z postaciami, dzieląc ich codzienne sukcesy i życiowe tragedie. W nadchodzących odcinkach stacja zaserwuje odbiorcom ogromną dawkę emocji. Twórcy gwarantują mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które dostarczą przed ekrany potężną dawkę telewizyjnej rozrywki.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)