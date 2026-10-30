"Barwy szczęścia", odcinek 3447. Broda zleci tajne badania DNA za plecami Józefiny

"Barwy szczęścia", odcinek 3447. Kajetan Broda poprosi Natalię o dyskretne testy DNA

Same ustne zapewnienia o rodzinnych więzach z Cezarym to dla Kajetana za mało, by uznać temat za zamknięty. Mężczyzna postanowi zdobyć twarde dowody na swoje pokrewieństwo z Rawiczem. W tym celu uda się do Natalii, licząc na to, że prawniczka pomoże mu w organizacji badań DNA w całkowitej tajemnicy przed Józefiną. Taka propozycja postawi Zwoleńską w niezwykle niezręcznej sytuacji. Choć jej związek z Cezarym należy już do przeszłości, nadal łączą ją z jego matką bliskie relacje. Panie początkowo za sobą nie przepadały, jednak z biegiem czasu seniorka dostrzegła w Natalii mądrą oraz niezwykle życzliwą kobietę.

Kajetan Broda nabierze podejrzeń wobec rodziny Rawiczów w "Barwach szczęścia"

Źródłem całego zamieszania będą m.in. wydarzenia z sali sądowej, gdzie zapadł wyrok w sprawie Cezarego. Za zlecenie morderstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz) Rawicz został skazany na trzy lata pozbawienia wolności, a podczas procesu wyszło na jaw, że ma przyrodniego brata. Okazał się nim właśnie Kajetan Broda, będący biologicznym synem Bogdana Rawicza i pasierbem Józefiny. Sensacyjne odkrycie nie zbliżyło jednak do siebie obu mężczyzn. Kiedy Józefina zabrała Kajetana do aresztu na widzenie z Cezarym, rozmowa przebiegła w bardzo nerwowej atmosferze. Broda szybko zrozumiał, że nie uda mu się od razu nawiązać braterskiej więzi z osadzonym.

Czy Natalia Zwoleńska zdemaskuje sekrety Józefiny Rawicz?

Rosnące wątpliwości skłonią Kajetana do zweryfikowania słów o wspólnym ojcu za pomocą testów genetycznych. W 3447 odcinku "Barw szczęścia" mężczyzna zacznie wcielać swój sekretny plan w życie i zwróci się do Natalii o wsparcie przy organizacji badań. Prawniczka wydaje się idealną kandydatką do tej misji, gdyż doskonale orientuje się w zawiłych sprawach Rawiczów, ale sama stoi z boku ich obecnego sporu. Jeśli jednak prawda o potajemnych działaniach wyjdzie na jaw, Józefina z pewnością wpadnie w ogromny gniew.

Kiedy oglądać 3447 odcinek serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Telewizyjna premiera 3447 odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.