Barwy szczęścia, odcinek 3371. Zaskakujący powrót Kasi i Mariusza do Brzezin. Janka znów namiesza

Kiedy emisja 3371. odcinka serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Widzowie telewizyjnej Dwójki zobaczą ten epizod w piątek, 1.05.2026 roku, o godzinie 20.05. Od razu po powrocie zakochanych do domu okaże się, że czas beztroski minął bezpowrotnie. Katarzyna, wciąż myślami przy chwilach spędzonych z ukochanym, zderzy się z bardzo niepokojącą postawą swojego syna Ksawerego. Młody chłopak zacznie systematycznie testować cierpliwość dorosłych i łamać dotychczasowe zasady, co wywoła uzasadniony lęk o jego dalsze losy i życiowe wybory.

Łukasz śledzi Ksawerego. Narasta konflikt z Celiną o metody wychowawcze

Kłopoty z nastolatkiem narastały już od dłuższego czasu, a sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Łukasz (Michał Rolnicki) zaniepokoi się dystansem, jaki dzieli go od chłopaka, i postanowi ukradkiem kontrolować jego kroki, aby poznać prawdę. Równolegle wybuchnie spór między nim a Celiną (Oriana Krajewska), która potraktuje wybryki Ksawerego jako typowe objawy okresu dojrzewania, całkowicie bagatelizując ewentualne zagrożenie.

Wcześniej doszło już do próby wyjaśnienia sprawy znalezienia e-papierosa w lokalu Kasi. Mimo stanowczych zaprzeczeń ze strony nastolatka, zdeterminowany Sadowski postanowił nie odpuszczać tematu. Mężczyzna ostatecznie namierzył handlarza oferującego używki nieletnim, a cała konfrontacja znalazła swój finał w fizycznym starciu obu panów. To zdarzenie dobitnie uświadomiło wszystkim skalę zjawiska.

Dramat na drodze. Mariusz ratuje Jankę w 3371. odcinku "Barw szczęścia"

Główne uderzenie kłopotów nastąpi jednak właśnie w 3371. odsłonie produkcji, kiedy do lokalnego strażaka spłyną informacje o nagłym zdarzeniu drogowym. Mariusz udowodni swoje oddanie i pośpieszy na ratunek Jance (Oliwia Drożdżyk), której pojazd odmówi posłuszeństwa podczas pilnej podróży do chorego ojca w szpitalu. Strażak Karpiuk bez wahania udzieli wsparcia kobiecie, która niedawno wprowadziła potężny zamęt i omal nie doprowadziła do jego ostatecznego rozstania z Kasią. Napięta sytuacja sprawi, że powrót z romantycznego urlopu będzie dla obojga bardzo trudnym doświadczeniem.

Barwy szczęścia, ZWIASTUN. Basia zamyka firmę. Ewa i Romeo coraz bliżej