Barwy szczęścia, odcinek 3371. Zaskakujący powrót Kasi i Mariusza do Brzezin. Janka znów namiesza

Małgorzata Pala
2026-04-12 19:21

Romantyczny wyjazd Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński) zakończy się bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. W 3371. epizodzie "Barw szczęścia" para powróci do Brzezin, gdzie zamiast oczekiwanego spokoju, natrafi na narastające problemy wychowawcze oraz nagłą awarię na drodze, która wymusi interwencję.

Kiedy emisja 3371. odcinka serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Widzowie telewizyjnej Dwójki zobaczą ten epizod w piątek, 1.05.2026 roku, o godzinie 20.05. Od razu po powrocie zakochanych do domu okaże się, że czas beztroski minął bezpowrotnie. Katarzyna, wciąż myślami przy chwilach spędzonych z ukochanym, zderzy się z bardzo niepokojącą postawą swojego syna Ksawerego. Młody chłopak zacznie systematycznie testować cierpliwość dorosłych i łamać dotychczasowe zasady, co wywoła uzasadniony lęk o jego dalsze losy i życiowe wybory.

Łukasz śledzi Ksawerego. Narasta konflikt z Celiną o metody wychowawcze

Kłopoty z nastolatkiem narastały już od dłuższego czasu, a sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Łukasz (Michał Rolnicki) zaniepokoi się dystansem, jaki dzieli go od chłopaka, i postanowi ukradkiem kontrolować jego kroki, aby poznać prawdę. Równolegle wybuchnie spór między nim a Celiną (Oriana Krajewska), która potraktuje wybryki Ksawerego jako typowe objawy okresu dojrzewania, całkowicie bagatelizując ewentualne zagrożenie.

Wcześniej doszło już do próby wyjaśnienia sprawy znalezienia e-papierosa w lokalu Kasi. Mimo stanowczych zaprzeczeń ze strony nastolatka, zdeterminowany Sadowski postanowił nie odpuszczać tematu. Mężczyzna ostatecznie namierzył handlarza oferującego używki nieletnim, a cała konfrontacja znalazła swój finał w fizycznym starciu obu panów. To zdarzenie dobitnie uświadomiło wszystkim skalę zjawiska.

Dramat na drodze. Mariusz ratuje Jankę w 3371. odcinku "Barw szczęścia"

Główne uderzenie kłopotów nastąpi jednak właśnie w 3371. odsłonie produkcji, kiedy do lokalnego strażaka spłyną informacje o nagłym zdarzeniu drogowym. Mariusz udowodni swoje oddanie i pośpieszy na ratunek Jance (Oliwia Drożdżyk), której pojazd odmówi posłuszeństwa podczas pilnej podróży do chorego ojca w szpitalu. Strażak Karpiuk bez wahania udzieli wsparcia kobiecie, która niedawno wprowadziła potężny zamęt i omal nie doprowadziła do jego ostatecznego rozstania z Kasią. Napięta sytuacja sprawi, że powrót z romantycznego urlopu będzie dla obojga bardzo trudnym doświadczeniem.

