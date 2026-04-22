Barwy szczęścia, odcinek 3370: Pikantne zdjęcia Ewy w rękach Elżbiety. Czy to zrujnuje ich relację?

W minionym, 3369. epizodzie Jaworski na poważnie zastanawiał się nad umieszczeniem Krystyny w specjalistycznym ośrodku, co było pokłosiem niebezpiecznej sytuacji ze strażą pożarną. W tym samym czasie Ewa zajmowała się poszukiwaniem idealnej kreacji na studniówkę. Z kolei Lucyna robiła wszystko, by załagodzić rodzinne napięcia podczas wspólnego posiłku z Danielem. Jak przypomina portal Eska, mężczyzna zyskał ogromną popularność w sieci po tym, jak wykazał się niezwykłym heroizmem i stanął w obronie zaatakowanej lekarki.

Barwy szczęścia. Justin ukryje przed Olą, co się wydarzyło między nim a Reginą

"Barwy szczęścia" - streszczenia odcinka 3370

Romeo bardzo boi się konfrontacji z Aleksem, dlatego usilnie przekonuje Ewę do organizowania potajemnych schadzek. Ich miłosne zamiary szybko legną jednak w gruzach za sprawą Elżbiety. Seniorka przypadkowo znajduje w smartfonie wnuczki bardzo odważne fotografie, które ta wysyłała swojemu chłopakowi. Odkrycie to doprowadza do gigantycznej kłótni, podczas której padają wyjątkowo gorzkie słowa.

Poranne próby załagodzenia sytuacji przez Lucynę nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a konflikt z Asią wciąż przybiera na sile. Kobieta ma również na pieńku z Emilem, który uparł się, by kupić swojemu ojcu broń w ramach prezentu. W międzyczasie Kornel zauważa ogromny talent u Daniela. Niespodziewanie składa ochroniarzowi propozycję poprowadzenia autorskiego podcastu, co może całkowicie odmienić jego dotychczasowe życie zawodowe.

Jaworski przechodzi przez prawdziwe katusze z powodu koszmarnego bólu kręgosłupa. Dolegliwości są na tyle silne, że mężczyzna zostaje praktycznie wykluczony z normalnego funkcjonowania. Z kolei Krystyna wywołuje powszechny szok wśród bliskich, gdy bez ogródek chwali się pokaźnymi sumami pieniędzy, które rzekomo wygrała podczas internetowych rozgrywek.

Kiedy i gdzie oglądać 3370. odcinek "Barw szczęścia"?

Telewizyjna Dwójka emituje ten uwielbiany przez widzów format w każdy dzień powszedni. Najnowszy, 3370. odcinek zadebiutuje na antenie TVP2 w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku dokładnie o godzinie 20:05. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich premierowych oraz archiwalnych epizodów na specjalnej platformie streamingowej TVP VOD. Fani produkcji mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie opublikowanym przez portal Eska, w którym zadaniem jest dopasowanie aktora do odgrywanej postaci, na przykład wskazując, w kogo wciela się Katarzyna Glinka.

O czym są "Barwy szczęścia" i kto znajduje się w obsadzie?

Ta popularna produkcja to zdecydowanie coś więcej niż zwykła obyczajowa opowieść. Serial stanowi swoiste odbicie polskiej rzeczywistości, bezkompromisowo podejmując się skomplikowanych wątków, począwszy od rodzinnych dramatów, aż po problemy związane z brakiem tolerancji czy aktami przemocy. Wydarzenia toczące się na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami” sprawiają, że widzowie mogą łatwo utożsamić się z losami głównych bohaterów, wspólnie przeżywając ich wzloty i upadki. Twórcy zapowiadają, że w obecnym sezonie absolutnie nie zabraknie potężnych emocji oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji.

W obsadzie uwielbianego przez Polaków serialu znajdują się:

Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska jako Renata

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Marek Siudym jako Anatol Koszyk

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak