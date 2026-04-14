Barwy szczęścia, odcinek 3364: Uzależnienie Renaty niszczy związek z Marcinem. Ukochany stawia ją przed ostatecznym wyborem

W poprzedniej odsłonie telenoweli (odcinek 3363) widzieliśmy, jak nałóg brutalnie uderzył w związek Marcina i Renaty. Dodatkowo mężczyzna musiał mierzyć się z poważnymi oskarżeniami dotyczącymi przyjęcia korzyści majątkowej w miejscu pracy. W tym samym czasie Dominika poważnie myślała nad przejęciem lokalu Feel Good, Justin negocjował z Bolesławskim, a Bruno i Basia zmagali się z pokłosiem hucznej imprezy.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

Co wydarzy się w 3364. odcinku serialu Barwy szczęścia?

Zorganizowane u Celiny i Łukasza mikołajki miały upłynąć w przyjemnej atmosferze, ale nastroje błyskawicznie psuje Ksawery. Młodzieniec nie jest w stanie ukryć ogromnego żalu do Kasi, ponieważ jej wyjazd z Mariuszem w celach romantycznych ostatecznie zburzył jego poczucie bezpieczeństwa. Pojawiają się wzajemne oskarżenia, przez co Łukasz zmuszony jest radzić sobie ze skomplikowanymi emocjami potomka, a to negatywnie rzutuje na jego więź z Celiną.

Tymczasem Rawiczowa przeżywa chwile prawdziwej satysfakcji z cudzego nieszczęścia. Jej dawny wróg, Jakub Chiszka, który w przeszłości z niej szydził, teraz zmaga się z gigantycznymi problemami. Poważne kłopoty finansowe zmuszają go do sprzedaży posiadłości za pośrednictwem Małgorzaty. Dla Rawiczowej to ostateczny dowód na to, że sprawiedliwość zawsze dosięga jej oponentów.

Główne napięcie skupia się jednak wokół Dominiki i Marcina. Kobieta planowała towarzyszyć Mateuszowi w trakcie zawodów szachowych, lecz jej zamierzenia krzyżuje niespodziewane zniknięcie Renaty. Odurzona lekami bohaterka stwarza realne niebezpieczeństwo dla własnego zdrowia i życia. Wyczerpany wiecznymi kłamstwami Marcin decyduje się na ostre ultimatum: wymaga przeprowadzenia testów na obecność substancji odurzających, grożąc całkowitym zerwaniem relacji. Ta krytyczna chwila może przekreślić ich wspólną przyszłość.

- I co? Będziesz mnie kontrolował rano i wieczorem? Przed wyjściem z domu i po powrocie?! - Jeśli nic nie brałaś i nie jesteś uzależniona, to co ci szkodzi? - Szkodzi!!!

Gdzie i o której oglądać nowe odcinki produkcji Barwy szczęścia?

Telewizyjna Dwójka emituje ten popularny cykl od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Najnowszy, 3364. epizod pojawi się na ekranach w środę, 22 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie aktualne oraz archiwalne odcinki można w dowolnej chwili odtworzyć za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD. Jak informuje Radio Eska, sympatycy formatu mogą sprawdzić swoją wiedzę w tematycznym quizie i spróbować dopasować gwiazdy do ich ról, chociażby odpowiadając na pytanie, kogo na ekranie gra Katarzyna Glinka.

Obsada i fabuła polskiego hitu Barwy szczęścia

Słynna produkcja to znacznie więcej niż standardowa opowieść obyczajowa. Projekt stanowi swego rodzaju odbicie polskiej rzeczywistości, analizując niełatwe dylematy, w tym spory w gronie najbliższych, kwestie braku akceptacji czy zjawisko przemocy. Wydarzenia rozgrywające się na warszawskim osiedlu Pod Sosnami przy ulicy Zacisznej sprawiają, że odbiorcy z łatwością utożsamiają się z postaciami, wspólnie z nimi dzieląc chwile triumfu i bolesne upadki. W aktualnej ramówce stacja przygotowała dla widzów mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji, które gwarantują potężną dawkę telewizyjnych emocji.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

- Jasper Sołtysiewicz wcielający się w Justina Skotnickiego

- Adrianna Biedrzyńska odgrywająca Małgorzatę Zwoleńską

- Anna Mrozowska w roli Renaty

- Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

- Elżbieta Romanowska grająca Aldonę Grzelak

- Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański

- Jakub Wieczorek w kreacji Borysa Grzelaka

- Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

- Katarzyna Glinka odgrywająca Kasię Górkę

- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

- Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego

- Marcin Perchuć jako Marek Złoty

- Marek Siudym grający Anatola Koszyka

- Marieta Żukowska w roli Bożeny Wiśniewskiej

- Michał Rolnicki występujący jako Łukasz Sadowski

- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

- Wiktoria Gąsiewska w kreacji Oliwii Zbrowskiej

- Zbigniew Buczkowski grający Zdzisława Cieślaka