"Akacjowa 38", odcinek 851: Celia poznaje szokującą prawdę o zaręczynach Silvii

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie pozwoliły fanom na chwilę wytchnienia, a dramaturgia sięgnęła zenitu. Wszystko za sprawą donosu Ursuli, który doprowadził do policyjnej rozprawy z ukrytymi w jaskini górnikami. Leonor była przekonana, że za całą sytuacją stała Blanca, która rzekomo chciała w ten sposób chronić wspierającego strajkujących Diega. W kontrze do tych napięć stał Martin, planujący zorganizować dla Casildy przyjęcie w La Deliciosie z okazji rocznicy ich ślubu. Niestety, finał odcinka okazał się niezwykle niepokojący, ponieważ ciężarna Blanca nagle zaczęła krwawić. Takie nagromadzenie dramatycznych zwrotów akcji z pewnością mocno wpłynie na najbliższe losy bohaterów.
"Akacjowa 38" odc. 851 - streszczenie
Flora jest pod ogromnym wrażeniem wieczoru, który spędziła z Libertem w operze, co napełnia ją zachwytem. W tym samym czasie Silvia i Carvajal dochodzą do przekonania, że Velilla nie żyje, a ta sytuacja budzi głęboki niepokój Artura, który martwi się o bezpieczeństwo Silvii. Z kolei Blanca zmaga się z koszmarami sennymi, w związku z czym Ursula proponuje jej odprawienie specjalnego rytuału, znanego jako chrzest prenatalny. Tymczasem Rosina zupełnie ignoruje zalecenia lekarza, nie tylko nie odpoczywa w łóżku, ale także pozwala sobie na podjadanie. Niespodziewanie na ulicy Celia spotyka Silvię i dowiaduje się od niej zaskakującej nowiny – jest ona zaręczona z generałem Zavalą, a nie z Arturem.
"Akacjowa 38" odc. 851 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością czekają na kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Każdy odcinek dostarcza nowej porcji emocji, intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich widzów śledzących losy postaci z kamienicy przy Akacjowej 38 mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy, 851. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która z ogromnym sukcesem przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, ukazując świat pełen społecznych kontrastów. Akcja serialu koncentruje się na losach kilku rodzin zamieszkujących elegancką kamienicę, gdzie za fasadą luksusu kryją się liczne sekrety, namiętności i dramaty. Polska publiczność pokochała tę hiszpańską telenowelę za wciągającą fabułę, barwne postacie oraz wierne oddanie realiów epoki. W serialu występują:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)