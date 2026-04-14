"Akacjowa 38", odcinek 851: Celia poznaje szokującą prawdę o zaręczynach Silvii

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie pozwoliły fanom na chwilę wytchnienia, a dramaturgia sięgnęła zenitu. Wszystko za sprawą donosu Ursuli, który doprowadził do policyjnej rozprawy z ukrytymi w jaskini górnikami. Leonor była przekonana, że za całą sytuacją stała Blanca, która rzekomo chciała w ten sposób chronić wspierającego strajkujących Diega. W kontrze do tych napięć stał Martin, planujący zorganizować dla Casildy przyjęcie w La Deliciosie z okazji rocznicy ich ślubu. Niestety, finał odcinka okazał się niezwykle niepokojący, ponieważ ciężarna Blanca nagle zaczęła krwawić. Takie nagromadzenie dramatycznych zwrotów akcji z pewnością mocno wpłynie na najbliższe losy bohaterów.

"Akacjowa 38" odc. 851 - streszczenie

Flora jest pod ogromnym wrażeniem wieczoru, który spędziła z Libertem w operze, co napełnia ją zachwytem. W tym samym czasie Silvia i Carvajal dochodzą do przekonania, że Velilla nie żyje, a ta sytuacja budzi głęboki niepokój Artura, który martwi się o bezpieczeństwo Silvii. Z kolei Blanca zmaga się z koszmarami sennymi, w związku z czym Ursula proponuje jej odprawienie specjalnego rytuału, znanego jako chrzest prenatalny. Tymczasem Rosina zupełnie ignoruje zalecenia lekarza, nie tylko nie odpoczywa w łóżku, ale także pozwala sobie na podjadanie. Niespodziewanie na ulicy Celia spotyka Silvię i dowiaduje się od niej zaskakującej nowiny – jest ona zaręczona z generałem Zavalą, a nie z Arturem.

"Akacjowa 38" odc. 851 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością czekają na kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Każdy odcinek dostarcza nowej porcji emocji, intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich widzów śledzących losy postaci z kamienicy przy Akacjowej 38 mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy, 851. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która z ogromnym sukcesem przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, ukazując świat pełen społecznych kontrastów. Akcja serialu koncentruje się na losach kilku rodzin zamieszkujących elegancką kamienicę, gdzie za fasadą luksusu kryją się liczne sekrety, namiętności i dramaty. Polska publiczność pokochała tę hiszpańską telenowelę za wciągającą fabułę, barwne postacie oraz wierne oddanie realiów epoki. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)