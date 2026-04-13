Barwy szczęścia, odcinek 3363: Marcin wyleci z pracy?! Jedno oskarżenie Majaka może go zniszczyć

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku "Barw szczęścia"? Marcin nakrył Renatę

W 3362. epizodzie polskiego serialu nie brakowało konfliktów i niespodziewanych zwrotów akcji. W lokalu Feel Good Weronika po raz kolejny starła się z Renatą. Z kolei Marcin był świadkiem, jak kobieta kupuje narkotyki bezpośrednio od dilera. W międzyczasie w hotelu zorganizowano pokaz mody, podczas którego Justin ze zdumieniem zauważył swoją byłą partnerkę, Reginę. Okazało się, że za jej obecnością stoi Karolina. Ponadto na imieninach Basi doszło do ostrej rywalizacji pomiędzy Tolkiem a Czesławem.

Streszczenie 3363. odcinka "Barw szczęścia". Majak niszczy Marcina

Związek Marcina i Renaty przechodzi potężny kryzys, który stale się pogłębia przez uzależnienie kobiety od silnych leków opioidowych. Nałóg ten wpływa destrukcyjnie na ich codzienne życie, niszcząc zaufanie i wzajemne relacje. Jednocześnie mężczyzna musi zmierzyć się z ogromnymi problemami w miejscu pracy, gdzie Majak wysuwa wobec niego poważne zarzuty, twierdząc, że przyjął on łapówkę od rodziny Rawiczów.

W tym samym czasie Dominika prowadzi intensywne rozmowy z Klemensem o perspektywach nabycia lokalu, w którym mieści się Feel Good. Kobieta planuje dalszą ekspansję swojego biznesu i chce zabezpieczyć przyszłość lokalu. Równolegle Justin, zaniepokojony krokami podejmowanymi przez Karolinę, ostatecznie decyduje się na rozpoczęcie negocjacji z Bolesławskim, próbując opanować sytuację.

Z kolei Bruno, chcąc odciąć się od codziennych napięć, przygotowuje dla swojej ukochanej niesamowitą niespodziankę w postaci wyjazdu do Las Vegas. Tymczasem w sferze rodzinnej dochodzi do ostrej konfrontacji – Basia nie zamierza tolerować zachowania Czesława i Tolka, surowo karcąc ich za alkoholowe ekscesy, do których doszło podczas jej święta.

"Barwy szczęścia" odcinek 3363. Kiedy oglądać w TVP2?

Najnowszy, 3363. odcinek popularnej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Fani mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, mają możliwość nadrobienia wszystkich epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD. Warto również sprawdzić internetowe quizy, sprawdzające wiedzę o obsadzie produkcji, na przykład o postaci granej przez Katarzynę Glinkę.

O czym są "Barwy szczęścia"? Poznaj pełną obsadę serialu

Produkcja TVP2 to znacznie więcej niż standardowa telenowela, ponieważ regularnie porusza istotne problemy społeczne, takie jak przemoc, brak tolerancji czy skomplikowane relacje rodzinne. Fabuła koncentruje się wokół mieszkańców warszawskiego osiedla „Pod Sosnami” przy ulicy Zacisznej, co pozwala odbiorcom utożsamiać się z ich codziennymi wyzwaniami. W najnowszym sezonie twórcy zapowiadają mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji.

W głównych rolach na ekranie pojawiają się między innymi: Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki, Adrianna Biedrzyńska wcielająca się w Małgorzatę Zwoleńską oraz Anna Mrozowska grająca Renatę. Obsadę uzupełniają tacy aktorzy jak Bronisław Wrocławski (Jerzy Marczak), Elżbieta Romanowska (Aldona Grzelak), Jacek Rozenek (Artur Chowański) czy Jakub Wieczorek (Borys Grzelak). Na ekranie można zobaczyć także Karolinę Chapko w roli Dominiki Kowalskiej, Katarzynę Glinkę jako Kasię Górkę, Konrada Skolimowskiego jako Patryka Jezierskiego oraz Lesława Żurka grającego Bruna Stańskiego. Ponadto w serialu występują Marcin Perchuć, Marek Siudym, Marieta Żukowska, Michał Rolnicki, Stanisława Celińska, Wiktoria Gąsiewska i Zbigniew Buczkowski.