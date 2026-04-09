Barwy szczęścia, odcinek 3356: Natalia wraca z aresztu i przekazuje Lei wstrząsające wieści

W 3355. odsłonie serialu zazdrość Małgorzaty o spotkanie Jerzego z Wandą sięgnęła zenitu, kończąc się bezpośrednią konfrontacją obu kobiet. W międzyczasie Borys stanowczo porozmawiał z Romeo o odpowiedzialności, mając pełną świadomość jego intymnych planów na najbliższe dni. Ewa poprosiła Elżbietę o dyskrecję i wsparcie w związku z wizytą u ginekologa, którą zaplanowała tuż przed romantycznym wyjazdem z partnerem. Z kolei w oczach Justina bezpowrotnie legł w gruzach idealny wizerunek Oli, a Tomasz rzucił oskarżenia w stronę Madzi, zarzucając jej, że doniosła Oliwce o jego sympatii do Grażyny.

Co wydarzy się w 3356. odcinku "Barw szczęścia"? Natalia musi powiedzieć Lei prawdę o ojcu

Basia ostatecznie rezygnuje z pracy zawodowej i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Kobieta rozpoczyna nowy rozdział życia u boku Tolka, który z nią zamieszkuje, co natychmiast wywołuje ogromne oburzenie u Czesława. W tym samym czasie Natalia, spełniając gorącą prośbę Rawiczowej, jedzie do aresztu, aby zobaczyć się z Cezarym. Skutkiem tego widzenia jest konieczność odbycia niezwykle trudnej rozmowy z Leą na temat mocno niepewnej przyszłości jej ojca. Z kolei Borys i Aldona spokojnie planują przedłużony weekend, ale ich przygotowania gwałtownie przerywa Elżbieta, która domaga się poważnej dyskusji na temat relacji łączącej Ewę i Romeo.

Kiedy i gdzie oglądać 3356. odcinek serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Telewizyjna Dwójka emituje "Barwy szczęścia" od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Premierę 3356. odcinka zaplanowano na piątek, 10 kwietnia 2026 roku na antenie TVP2. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami o tej konkretnej porze, niczego nie tracą – wszystkie bieżące oraz archiwalne epizody można swobodnie oglądać na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła polskiej telenoweli "Barwy szczęścia"

Produkcja "Barwy szczęścia" od lat mocno wykracza poza ramy klasycznej obyczajówki. Twórcy regularnie poruszają skomplikowane problemy polskiego społeczeństwa, wplatając w scenariusz konflikty rodzinne, kwestie braku tolerancji czy zjawisko przemocy domowej. Fabuła w dużej mierze koncentruje się wokół mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla "Pod Sosnami", dzięki czemu widzowie mogą łatwo utożsamiać się z ich codziennymi dramatami i radościami. W tym sezonie telewizyjnym stacja zagwarantowała fanom mnóstwo niespodzianek i dynamicznych zwrotów akcji.

Na ekranie w serialu występują między innymi:

Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska jako Renata

Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko jako Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Marek Siudym jako Anatol Koszyk

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak