Barwy szczęścia, odcinek 3356: Natalia wraca z aresztu i przekazuje Lei wstrząsające wieści

W 3355. odsłonie serialu zazdrość Małgorzaty o spotkanie Jerzego z Wandą sięgnęła zenitu, kończąc się bezpośrednią konfrontacją obu kobiet. W międzyczasie Borys stanowczo porozmawiał z Romeo o odpowiedzialności, mając pełną świadomość jego intymnych planów na najbliższe dni. Ewa poprosiła Elżbietę o dyskrecję i wsparcie w związku z wizytą u ginekologa, którą zaplanowała tuż przed romantycznym wyjazdem z partnerem. Z kolei w oczach Justina bezpowrotnie legł w gruzach idealny wizerunek Oli, a Tomasz rzucił oskarżenia w stronę Madzi, zarzucając jej, że doniosła Oliwce o jego sympatii do Grażyny.
Co wydarzy się w 3356. odcinku "Barw szczęścia"? Natalia musi powiedzieć Lei prawdę o ojcu
Basia ostatecznie rezygnuje z pracy zawodowej i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Kobieta rozpoczyna nowy rozdział życia u boku Tolka, który z nią zamieszkuje, co natychmiast wywołuje ogromne oburzenie u Czesława. W tym samym czasie Natalia, spełniając gorącą prośbę Rawiczowej, jedzie do aresztu, aby zobaczyć się z Cezarym. Skutkiem tego widzenia jest konieczność odbycia niezwykle trudnej rozmowy z Leą na temat mocno niepewnej przyszłości jej ojca. Z kolei Borys i Aldona spokojnie planują przedłużony weekend, ale ich przygotowania gwałtownie przerywa Elżbieta, która domaga się poważnej dyskusji na temat relacji łączącej Ewę i Romeo.
Kiedy i gdzie oglądać 3356. odcinek serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?
Telewizyjna Dwójka emituje "Barwy szczęścia" od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Premierę 3356. odcinka zaplanowano na piątek, 10 kwietnia 2026 roku na antenie TVP2. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami o tej konkretnej porze, niczego nie tracą – wszystkie bieżące oraz archiwalne epizody można swobodnie oglądać na platformie streamingowej TVP VOD.
Obsada i fabuła polskiej telenoweli "Barwy szczęścia"
Produkcja "Barwy szczęścia" od lat mocno wykracza poza ramy klasycznej obyczajówki. Twórcy regularnie poruszają skomplikowane problemy polskiego społeczeństwa, wplatając w scenariusz konflikty rodzinne, kwestie braku tolerancji czy zjawisko przemocy domowej. Fabuła w dużej mierze koncentruje się wokół mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla "Pod Sosnami", dzięki czemu widzowie mogą łatwo utożsamiać się z ich codziennymi dramatami i radościami. W tym sezonie telewizyjnym stacja zagwarantowała fanom mnóstwo niespodzianek i dynamicznych zwrotów akcji.
Na ekranie w serialu występują między innymi:
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki
- Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska
- Anna Mrozowska jako Renata
- Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jacek Rozenek jako Artur Chowański
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
- Karolina Chapko jako Dominika Kowalska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Marek Siudym jako Anatol Koszyk
- Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak