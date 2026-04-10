Barwy szczęścia, odcinek 3356: Natalia wraca z aresztu i przekazuje Lei wstrząsające wieści

Joanna Dembek
2026-04-10 17:46

Przed nami 3356. odcinek serialu "Barwy szczęścia", który przyniesie sporo życiowych zawirowań. Natalia będzie musiała zmierzyć się z bolesną prawdą i przekazać Lei dramatyczne wieści o przyszłości jej ojca. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w zbliżającym się epizodzie, zaplanowanym na 10 kwietnia w TVP2.

Autor: TVP/ Materiały prasowe

W 3355. odsłonie serialu zazdrość Małgorzaty o spotkanie Jerzego z Wandą sięgnęła zenitu, kończąc się bezpośrednią konfrontacją obu kobiet. W międzyczasie Borys stanowczo porozmawiał z Romeo o odpowiedzialności, mając pełną świadomość jego intymnych planów na najbliższe dni. Ewa poprosiła Elżbietę o dyskrecję i wsparcie w związku z wizytą u ginekologa, którą zaplanowała tuż przed romantycznym wyjazdem z partnerem. Z kolei w oczach Justina bezpowrotnie legł w gruzach idealny wizerunek Oli, a Tomasz rzucił oskarżenia w stronę Madzi, zarzucając jej, że doniosła Oliwce o jego sympatii do Grażyny.

Co wydarzy się w 3356. odcinku "Barw szczęścia"? Natalia musi powiedzieć Lei prawdę o ojcu

Basia ostatecznie rezygnuje z pracy zawodowej i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Kobieta rozpoczyna nowy rozdział życia u boku Tolka, który z nią zamieszkuje, co natychmiast wywołuje ogromne oburzenie u Czesława. W tym samym czasie Natalia, spełniając gorącą prośbę Rawiczowej, jedzie do aresztu, aby zobaczyć się z Cezarym. Skutkiem tego widzenia jest konieczność odbycia niezwykle trudnej rozmowy z Leą na temat mocno niepewnej przyszłości jej ojca. Z kolei Borys i Aldona spokojnie planują przedłużony weekend, ale ich przygotowania gwałtownie przerywa Elżbieta, która domaga się poważnej dyskusji na temat relacji łączącej Ewę i Romeo.

Barwy szczęścia, odcinek 2921: Cezary (Marcel Opaliński), Lea (Lena Sobota)
Kiedy i gdzie oglądać 3356. odcinek serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Telewizyjna Dwójka emituje "Barwy szczęścia" od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Premierę 3356. odcinka zaplanowano na piątek, 10 kwietnia 2026 roku na antenie TVP2. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami o tej konkretnej porze, niczego nie tracą – wszystkie bieżące oraz archiwalne epizody można swobodnie oglądać na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła polskiej telenoweli "Barwy szczęścia"

Produkcja "Barwy szczęścia" od lat mocno wykracza poza ramy klasycznej obyczajówki. Twórcy regularnie poruszają skomplikowane problemy polskiego społeczeństwa, wplatając w scenariusz konflikty rodzinne, kwestie braku tolerancji czy zjawisko przemocy domowej. Fabuła w dużej mierze koncentruje się wokół mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla "Pod Sosnami", dzięki czemu widzowie mogą łatwo utożsamiać się z ich codziennymi dramatami i radościami. W tym sezonie telewizyjnym stacja zagwarantowała fanom mnóstwo niespodzianek i dynamicznych zwrotów akcji.

Na ekranie w serialu występują między innymi:

  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin Skotnicki
  • Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska
  • Anna Mrozowska jako Renata
  • Bronisław Wrocławski jako Jerzy Marczak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jacek Rozenek jako Artur Chowański
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
  • Karolina Chapko jako Dominika Kowalska
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Marek Siudym jako Anatol Koszyk
  • Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisław Cieślak
