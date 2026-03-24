Barwy szczęścia, odcinek 3356. Czesław oszaleje z zazdrości o Basię

"Barwy szczęścia", odcinek 3356. Nowy rozdział w życiu Basi

W 3356 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Basia zamknie swoją firmę, by ostatecznie przejść na emeryturę. Uporządkuje wszystkie sprawy księgowe i postanowi cieszyć się wolnym czasem. Po śmierci Zenka (śp. Jan Pęczek), a także relacjach z Arturem Chowańskim (Jacek Rozenek) i Czesławem, w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna.

Mowa o Tolku, który niedawno zamieszkał u Basi. Koszyk opuścił Irenkę (Krystyna Tkacz) i zdecydował się na rozwód, ponieważ ta skupiła całą swoją uwagę na synu, Waldku (Rafał Fudalej). W 3356 odcinku Basia zaproponuje Tolkowi wspólne świętowanie rozpoczęcia emerytury.

"Barwy szczęścia", odc. 3356. Czesław dowie się o współlokatorze Basi

Tolek chętnie zgodzi się na propozycję Basi. Ta informacja szybko dotrze do Czesława, który nie ukryje swojego niezadowolenia. Zarzeczny dowie się również, że Koszyk wprowadził się do jego dawnej partnerki. Nie będzie mu się podobało, że rywal zajął jego miejsce u boku kobiety, z którą sam nie potrafił stworzyć związku.

Mimo własnych błędów Czesław wciąż będzie darzył Basię uczuciem. W głębi serca będzie pragnął do niej wrócić, dlatego obecność Tolka w jej domu wzbudzi w nim ogromną irytację.

Czy Zarzeczny zawalczy o Basię w 3356 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3356 odcinku "Barw szczęścia" może dojść do punktu zwrotnego. Czesław prawdopodobnie poczuje impuls, by odzyskać Basię. Otwartym pozostaje pytanie, czy podejmie rywalizację z Tolkiem o względy Grzelakowej. Warto przypomnieć, że Koszyk niedawno interesował się Józefiną (Elżbieta Jarosik), jednak ich relacja utknęła w martwym punkcie.

Czy Czesław będzie zmuszony jedynie obserwować szczęście Basi i Tolka, wiedząc, że sam zaprzepaścił swoją szansę? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki serialu.