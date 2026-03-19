Barwy szczęścia, odcinek 3355: Zazdrosna Małgorzata przyłapie Wandę. Prawda o nocy z Jerzym wyjdzie na jaw

Spotkanie Wandy i Jerzego w 3355. odcinku "Barw szczęścia"

Emisja 3355. odcinka serialu "Barwy szczęścia" została zaplanowana na czwartek, 9 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Właśnie wtedy wyjdzie na jaw, że tajemnicze spotkanie Wandy i Jerzego nie umknie uwadze Małgorzaty. Początkowo Marczak miał uczestniczyć w tradycyjnej partyjce brydża w szerszym gronie, jednak sytuacja ulegnie niespodziewanej zmianie. Z powodu wypadku zmagającej się z chorobą Alzheimera Krystyny, państwo Jaworscy zrezygnują z przyjścia. W rezultacie mężczyzna spędzi u wdowy znacznie więcej czasu w cztery oczy, ponieważ gospodyni nie zdecyduje się zakończyć spotkania wcześniej.

Obserwując zażyłość między mężem a sąsiadką, Zwoleńska poczuje narastającą zazdrość i nie będzie w stanie ukryć swojej irytacji. Sytuacja będzie o tyle ironiczna, że to właśnie żona Marczaka pomogła Kępskiej znaleźć lokum w ich najbliższym sąsiedztwie przy ulicy Zacisznej. Ostatnie wydarzenia doprowadzą do tego, że Jerzy będzie poświęcał nowej znajomej zdecydowanie więcej uwagi niż własnej małżonce. Taki obrót spraw ostatecznie przepełni czarę goryczy i skłoni zdenerwowaną kobietę do podjęcia stanowczych kroków w celu obrony swojego małżeństwa.

Zaskakująca przemiana Wandy. Zwoleńska pozna prawdę o rywalce

Pełna niepokoju o przyszłość swojego związku, Małgorzata podejmie decyzję o natychmiastowej konfrontacji twarzą w twarz z sąsiadką. Kobieta błyskawicznie dostrzeże w Kępskiej realne zagrożenie, widząc, jak wdowa w towarzystwie Jerzego ostatecznie zamyka trudny rozdział po stracie zmarłego Henryka (Zbigniew Suszyński). Zwoleńska, mająca w pamięci niedawny obraz pogrążonej w rozpaczy znajomej, przeżyje prawdziwy wstrząs po przekroczeniu progu jej obecnego mieszkania. Zastana sytuacja będzie drastycznie odbiegać od jej dotychczasowych wyobrażeń o żałobniczce.

W lokalu Kępskiej na próżno będzie szukać jakichkolwiek śladów niedawnej żałoby, co natychmiast przykuje uwagę niezapowiedzianego gościa. Wdowa usunie już z przestrzeni wszystkie pamiątki po zmarłym partnerze, a dodatkowo zdecyduje się na gruntowne odświeżenie swojej garderoby. Małgorzata trafi akurat na moment, w którym promieniejąca radością sąsiadka będzie wracać z wielkich zakupów odzieżowych, zainspirowanych długim spotkaniem z Marczakiem. Ten widok jednoznacznie uświadomi Zwoleńskiej, że jej obawy nie były bezpodstawne i rywalka rośnie w siłę.

Przyszłość małżeństwa Marczaków pod znakiem zapytania. Czy Jerzy zostawi żonę?

Czas pokaże, czy zdesperowana Małgorzata znajdzie sposób na zablokowanie dalszych prób zbliżenia się sąsiadki do jej życiowego partnera. Istnieje realne ryzyko, że rozochocona wdowa nie zrezygnuje ze swoich zamiarów i ostatecznie doprowadzi do rozbicia długoletniego związku. Fani serialu z pewnością będą zastanawiać się, czy matkę Natalii (Maria Dejmek) czeka bolesne rozstanie i podział majątku, co stanowiłoby dramatyczne powtórzenie trudnych losów jej własnej córki. Rozwód w tej sytuacji będzie wydawał się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Nie można również wykluczyć wariantu, w którym intencje Kępskiej okażą się zupełnie niewinne i pozbawione romantycznego podtekstu. Wdowa będzie mogła spróbować przekonać wzburzoną żonę, że zależy jej jedynie na platonicznej relacji z sympatycznym sąsiadem, bez ukrytych motywów. Niezwykle trudno będzie jednak sprawić, by podejrzliwa Zwoleńska uwierzyła w czysto przyjacielski charakter tych spotkań, widząc diametralną metamorfozę rywalki. Rozwój tych pełnych napięcia wydarzeń widzowie będą mogli śledzić w najbliższych dniach.