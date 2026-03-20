"Barwy szczęścia" odcinek 3354. Karolina wręcza Kajtkowi łapówkę i wywołuje wojnę o hotel

Kiedy oglądać 3354. odcinek serialu "Barwy szczęścia"?

3354 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 8 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Widzowie zobaczą, jak sprawy biznesowe całkowicie wymykają się spod kontroli. Karolina postanawia wręczyć Kajtkowi nieoficjalny dodatek finansowy, który w rzeczywistości pełni funkcję łapówki. Kobieta liczy, że w ten sposób zyska jego poparcie dla działań prowadzonych wspólnie ze Stańskim. Ten nieprzemyślany krok stwarza ogromne ryzyko pogorszenia relacji w gronie udziałowców.

Konflikt wspólników i intryga Karoliny w 3354. odcinku "Barw szczęścia"

Napięta atmosfera narośnie się już w 3353 odcinku "Barw szczęścia" podczas organizacji luksusowej imprezy urodzinowej dla córki zamożnego Bolesławskiego. Wtedy to Justin głośno skrytykował metody zarządzania Bruna i Karoliny, co doprowadziło do otwartego sporu. Co więcej, Stański celowo zataił przed resztą inwestorów część wygenerowanych zysków.

Z kolei w 3354. odcinku Karolina przechodzi do ofensywy i próbuje zapewnić sobie lojalność Kajtka za pomocą ukrytej premii. Jej nadrzędnym celem jest zyskanie silnego sojusznika w trwającym sporze z Justinem i Tomaszem. Tego rodzaju finansowe manipulacje mogą jednak doprowadzić do poważnego buntu wśród pozostałych osób inwestujących w obiekt.

Tomasz oraz Justin nie mają zamiaru biernie przyglądać się rozwojowi wydarzeń. Mężczyźni spróbują uświadomić Brunowi, że kontrowersyjne decyzje jego partnerki mogą znacząco nadszarpnąć wizerunek przedsiębiorstwa i przynieść straty materialne. Właściciel obiektu odrzuca jednak wszelkie argumenty i stanowczo podkreśla swoją dominującą pozycję w strukturach firmy.

Kto wygra starcie o hotel w "Barwach szczęścia"?

Rozwój wypadków pozostawia wiele otwartych pytań dotyczących przyszłości biznesu. Widzowie wkrótce przekonają się, czy Kajtek ulegnie pokusie i przyjmie zaoferowane pieniądze. Niewiadomą pozostaje również skuteczność interwencji Justina i Tomasza oraz ostateczny wynik starcia z bezkompromisowym Brunem.