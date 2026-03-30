Barwy szczęścia, odcinek 3352: Ostre ultimatum Małgorzaty. Jerzy stanie przed trudnym wyborem

"Barwy szczęścia", odcinek 3352. Data emisji i godzina w TVP2

W 3352. epizodzie produkcji "Barwy szczęścia" Jerzy rozpocznie przygotowania do karcianego spotkania w domu Krystyny (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki). Na miejscu będzie miała pojawić się również Wanda, co stanowi dodatkową motywację dla bohatera. Niestety, Małgorzata niespodziewanie zrujnuje te plany, chociaż doskonale będzie zdawa sobie sprawę z zaplanowanego wyjścia męża. Marczak wcześniej lojalnie poinformuje ją o swoich wieczornych zamiarach, jednak kobieta po prostu nie znajdzie innego wyjścia z trudnej sytuacji.

Zwoleńska w nadchodzącym 3352. odcinku serialu "Barwy szczęścia" zażąda od męża wsparcia przy opiece nad małą Rozalką. Kobieta całkowicie straci możliwość zajęcia się dziewczynką w tym konkretnym czasie. Marczak zareaguje na prośbę żony z ogromną niechęcią, ponieważ będzie miał już przecież bardzo konkretnie zaplanowany i potwierdzony wieczór w towarzystwie swoich dobrych znajomych.

- Będziesz musiał dzisiaj po południu zostać z Rozalką, wiesz? - powie mu Małgorzata.

- Akurat dzisiaj? - spyta ją z wyrzutem Jerzy, czym ogromnie ją zirytuje.

"Barwy szczęścia", odc. 3352. Ultimatum Małgorzaty wobec Jerzego

W 3352. odsłonie serialu "Barwy szczęścia" zirytowana Małgorzata zastosuje wobec partnera ostre ultimatum. Kobieta zażąda podjęcia natychmiastowej decyzji, chociaż w rzeczywistości zupełnie pozbawi Jerzego pola manewru w tej konfliktowej sytuacji. Sprawa nabierze wyjątkowego znaczenia, ponieważ cały spór dotyczy opieki nad dzieckiem jego własnej córki, Malwiny (w tej roli Joanna Gleń).

- Co jest dla ciebie ważniejsze? Brydż czy wnuczka? - spyta go żona.

Ostatecznie w 3352. odcinku "Barw szczęścia" Jerzy i tak zjawi się na zaplanowanym brydżu w domu Jaworskich. Widzowie dowiedzą się, czy zdesperowany mężczyzna ostatecznie postawi się wymagającej żonie i zignoruje jej zakazy. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że Małgorzata zdoła wcześniej przejąć kontrolę nad Rozalką, uwalniając tym samym męża z domowych obowiązków. Karciane rozgrywki i tak odbywają się zazwyczaj w późniejszych godzinach wieczornych, co daje bohaterom pewien margines czasowy.

Zwoleńska brutalnie skonfrontuje się z Wandą w "Barwach szczęścia"

Szczegóły tego wieczoru pozostają jeszcze na razie wielką tajemnicą, jednak jedno jest absolutnie pewne. Rozgrywka w 3352. odcinku "Barw szczęścia" na pewno nie zakończy karcianych spotkań tej grupy znajomych. Zmotywowana Wanda wkrótce zaprosi całe towarzystwo do swojego własnego mieszkania, a wszyscy znajomi chętnie potwierdzą przybycie. Ostatecznie na miejsce dotrze jednak wyłącznie Jerzy, ponieważ Krystyna ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, wykluczając obecność Jaworskich z tego wydarzenia.

Sytuacja nabierze rumieńców w 3354. odcinku serialu "Barwy szczęścia", gdy samotne spotkanie Wandy i Jerzego przerodzi się w niezwykle angażującą konwersację. Mężczyzna z przyjemnością spędzi u znajomej niemal pół nocy, co doprowadzi do potężnego kryzysu. Kiedy Małgorzata odkryje prawdę o tym incydencie, natychmiast postanowi ostro rozmówić się z potencjalną rywalką. Regularne partie brydża już wcześniej budziły jej ogromny niepokój, co ostatecznie okaże się bardzo trafną intuicją. Zwoleńska nie tylko bezpośrednio skonfrontuje się z Kępską, ale także sprytnie ją przechytrzy i ostatecznie zablokuje jej miłosne zapędy.