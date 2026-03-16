Barwy szczęścia, odcinek 3351: Wanda i żonaty Jerzy zbliżają się do siebie. Wdowa złoży odważną propozycję

Emisja 3351. odcinka "Barw szczęścia" na antenie TVP2

W 3351. epizodzie popularnej telenoweli "Barwy szczęścia" drogi Jerzego oraz Wandy ponownie przetną się w lokalnym bistro. Mimo że jeszcze do niedawna w ogóle nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Ale sytuacja ulegnie diametralnej zmianie po przeprowadzce wdowy po Henryku do nowego lokum przy ulicy Zacisznej. To właśnie niczego nieświadoma Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) znalazła Kępskiej to nowe mieszkanie, a wspólne partie brydża u Jaworskich tylko umocnią relację tej dwójki.

Ich zażyłość rozwinie się do tego stopnia, że Marczak i Kępska zdecydują się na regularne spotkania w cztery oczy, już bez obecności Krystyny oraz Krzysztofa. Dokładnie taka sama sytuacja będzie miała miejsce w 3351. odcinku telenoweli, kiedy to mężczyzna wpadnie na swoją znajomą w "Restobarze SezoNovym". Wdowa postanowi wykorzystać sprzyjające okoliczności i złoży zaskoczonemu Jerzemu bardzo odważną propozycję spędzenia czasu.

Wanda promienieje w towarzystwie Jerzego w 3351. odcinku "Barw szczęścia"

W nowej odsłonie "Barw szczęścia" widzowie zobaczą, jak Wanda z uśmiechem będzie kusić Jerzego wizją słodkiego grzechu. Trudno jednak jednoznacznie ocenić, czy kobieta będzie mieć na myśli wyłącznie wspólny deser w restauracji. Kępska w towarzystwie Marczaka wyraźnie odzyska radość z codziennego funkcjonowania. Seniorka wreszcie zaczynie się uśmiechać i czerpać satysfakcję z każdego dnia, zostawiając w tyle trudne wspomnienia o zmarłym mężu, z którym życie nie zawsze układało się idealnie.

Obecny towarzysz wydaje się stanowić całkowite przeciwieństwo dawnego partnera. W 3351. epizodzie "Barw szczęścia" Jerzy zjawi się jako idealny kandydat do serca samotnej kobiety. Jej ogromne zainteresowanie nowym znajomym nie umknie uwadze schorowanej Jaworskiej. Krystyna wykaże się dużą spostrzegawczością w ocenie sytuacji. Kobieta szybko dojdzie do trafnego wniosku, że Wanda niezwykle szybko poradziła sobie z żałobą i najwyraźniej znudziła się już statusem samotnej wdowy.

Czy Jerzy z "Barw szczęścia" zdradzi żonę z Kępską w 3351. odcinku?

Kluczowym problemem w całej tej skomplikowanej sytuacji pozostanie fakt, że w 3351. odcinku "Barw szczęścia" Jerzy wciąż będzie tkwił w legalnym związku małżeńskim. Co więcej, Wanda zdążyła już osobiście poznać jego żonę w poprzednich epizodach. Kępska zdaje się jednak zupełnie nie będzie przejmować faktem, że próbuje uwieść zajętego partnera. Sam Marczak również nie wykaże zbytniej chęci do odrzucania zalotów i stanowczego zakończenia tej dwuznacznej znajomości.

Niewiadomą pozostaje zachowanie mężczyzny w 3351. odcinku serialu "Barwy szczęścia" wobec kuszącej propozycji wspólnego grzechu. Fani produkcji będą mogli zastanawiać się obecnie, czy między starszymi bohaterami wybuchnie gorący romans. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kępska skutecznie rozbije małżeństwo Zwoleńskiej i rozpocznie zupełnie nowy etap w swoim życiu. Najbliższe odcinki przyniosą ostateczną odpowiedź na pytanie, czy Jerzy postanowi porzucić Małgorzatę dla nowo poznanej wdowy.