Barwy szczęścia, odcinek 3351. Szokujące nagranie w sądzie i ostre starcie Huberta z Danielem

W 3350. epizodzie „Barw szczęścia” rozpad związku Grażyny i Patryka mocno zaintrygował Tomasza, który postanowił wyciągnąć informacje od Justina. Z kolei Gabi, widząc niepokojącą postawę Emila, zainicjowała konwersację z Asią. Tymczasem zdeterminowana Rawiczowa za wszelką cenę próbowała uzyskać widzenie z uwięzionym synem, ostatecznie błagając Natalię o wizytę u Cezarego. Równolegle Małgorzata uświadomiła córce, jak silnie mała Lea tęskni za swoim tatą, a Zwoleńska formalnie zajęła się sprawą Soni, ruszając z przygotowaniami do zbliżającego się procesu.

Co wydarzy się w 3351. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Przypadkowe spotkanie Jerzego z Wandą w lokalnym bistro kończy się namowami nowej znajomej na drobną, kulinarną słabość. Bacznie obserwująca sytuację Krystyna zauważa błyskawiczny powrót Kępskiej do sił i nabiera podejrzeń, że kobieta ma już dość samotnego życia po stracie męża. Na sali sądowej ważą się losy Soni, gdzie Dominika bez wahania opowiada o jej niszczącej relacji ze Stefaniakiem, a Natalia wyciąga asy z rękawa w postaci wstrząsającego zapisu z ukrytej kamery. Równocześnie Hubert wchodzi w otwarty spór z Danielem, zarzucając mu wieloletnie zaniedbywanie potrzeb Asi oraz Emila, po czym sam inicjuje bardzo trudną, ale szczerą konwersację z chłopcem.

Kiedy i o której godzinie oglądać „Barwy szczęścia”?

Telewizyjna Dwójka pokazuje nowe odsłony tej popularnej produkcji od poniedziałku do piątku punktualnie o 20:05. Premiera 3351. odcinka zaplanowana jest na piątek, 3 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie śledzić losów bohaterów na żywo w telewizji, mają możliwość nadrobienia wszystkich nowości oraz starszych epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada aktorska produkcji „Barwy szczęścia”

„Barwy szczęścia” od lat udowadniają, że są czymś znacznie więcej niż zwykłą telenowelą obyczajową. To swoiste odbicie polskiej rzeczywistości, gdzie nie unika się bolesnych tematów, takich jak przemoc, brak tolerancji czy skomplikowane relacje w rodzinie. Główne wątki toczą się wokół mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla „Pod Sosnami”, co sprawia, że publiczność łatwo może utożsamić się z ich codziennymi problemami i radościami. Twórcy gwarantują, że w bieżącym sezonie nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji.

W serialu gra plejada polskich gwiazd. Na ekranie pojawiają się między innymi:

Jasper Sołtysiewicz, który wciela się w Justina Skotnickiego

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska, grająca postać Renaty

Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek odgrywający Artura Chowańskiego

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak

Karolina Chapko wcielająca się w Dominikę Kowalską

Katarzyna Glinka, czyli serialowa Kasia Górka

Konrad Skolimowski w roli Patryka Jezierskiego

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć odgrywający Marka Złotego

Marek Siudym w roli Anatola Koszyka

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki, czyli Łukasz Sadowski

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska, wcielająca się w Oliwię Zbrowską

Zbigniew Buczkowski w roli Zdzisława Cieślaka