Barwy szczęścia, odcinek 3346: Napięcie między Oliwką a Tomkiem rośnie, a Madzia podsyca emocje!

Joanna Dembek
2026-03-20 10:38

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3346, którego emisja zaplanowana jest na 27 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” (3345) Marek postanowił wesprzeć syna i poprosił Witka o biznesplan klubu, deklarując nawet gotowość do inwestycji. Oliwka, zaskoczona opowieścią Patryka o jego spotkaniach z Kępskim, po powrocie do domu zażądała od Tomka natychmiastowych wyjaśnień. Artykuł Weroniki uświadomił czytelnikom - w tym również Renacie - powagę problemu uzależnienia od opioidów. Tymczasem Dominika przyłapała przyjaciółkę na wyciąganiu ze śmieci kolejnego opakowania leków.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3346

Napięcie w relacji Oliwki i Tomka ulega zaostrzeniu. Dodatkowo potęguje je Madzia, dzieląc się swoimi obserwacjami na temat zainteresowania Kępskiego Grażyną. Natomiast Dominika bezskutecznie próbuje skłonić Renatę do konfrontacji z problemem uzależnienia od opioidów. Z kolei Daniel po raz kolejny wywołuje niepokój Asi, stanowczo przypominając byłej żonie, że w przypadku ograniczania jego kontaktów z Emilem - ma pełne prawo wejść na drogę sądową.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3346. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
