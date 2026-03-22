Barwy szczęścia, odcinek 3342: Hubert jest załamany po śmierci Karola. Ten jednej rzeczy sobie nie wybaczy!

W poprzednim odcinku "Barw szczęścia" (3341) Łukasz spotkał się z czytelnikami i otrzymał wsparcie od rodziny oraz przyjaciół. Największą fanką pisarza okazała się Celina, z którą Sadowski spędził namiętny wieczór. Ola powstrzymała Justina, gdy ten ponownie próbował porozmawiać z Oliwką w jej imieniu. Po pracy Skotnicki zabrał ukochaną na krótką wycieczkę. Tymczasem Karol został w szpitalu brutalnie zaatakowany przez pacjenta uzależnionego od leków przeciwbólowych.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3342
Konsekwencje śmierci Karola mocno dotykają jego bliskich, a Hubert zmaga się z poczuciem winy po nieudanej akcji ratunkowej. Natomiast w redakcji "Szoku" wybucha spór wokół planowanej publikacji drastycznego nagrania z miejsca zbrodni. Z kolei uczucie łączące Celinę i Łukasza wyraźnie przybiera na sile. Za to podczas lokalnego Dnia Jabłka Kasia i Mariusz są świadkami poruszającego wystąpienia Alberta - kontuzjowanego sportowca, którego trudna historia skłania do refleksji Janka Makowskiego.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3342. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)