Barwy szczęścia, odcinek 3342: Hubert jest załamany po śmierci Karola. Ten jednej rzeczy sobie nie wybaczy!

Joanna Dembek
2026-03-22 17:48

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3342, którego emisja zaplanowana jest na 23 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku "Barw szczęścia" (3341) Łukasz spotkał się z czytelnikami i otrzymał wsparcie od rodziny oraz przyjaciół. Największą fanką pisarza okazała się Celina, z którą Sadowski spędził namiętny wieczór. Ola powstrzymała Justina, gdy ten ponownie próbował porozmawiać z Oliwką w jej imieniu. Po pracy Skotnicki zabrał ukochaną na krótką wycieczkę. Tymczasem Karol został w szpitalu brutalnie zaatakowany przez pacjenta uzależnionego od leków przeciwbólowych.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3342

Konsekwencje śmierci Karola mocno dotykają jego bliskich, a Hubert zmaga się z poczuciem winy po nieudanej akcji ratunkowej. Natomiast w redakcji "Szoku" wybucha spór wokół planowanej publikacji drastycznego nagrania z miejsca zbrodni. Z kolei uczucie łączące Celinę i Łukasza wyraźnie przybiera na sile. Za to podczas lokalnego Dnia Jabłka Kasia i Mariusz są świadkami poruszającego wystąpienia Alberta - kontuzjowanego sportowca, którego trudna historia skłania do refleksji Janka Makowskiego.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3342. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
