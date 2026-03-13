Barwy szczęścia, odcinek 3336: Natalia rozstaje się z Cezarym. Oznajmia mu to, gdy ten przebywa w areszcie

Spis treści
W poprzednim odcinku (3335) gdy zapracowana Oliwka nie miała dla Tomasza czasu, ten odwiedził w sklepie Wiktora, jednak humor popsuł mu komentarz o nowym „chłopaku” Grażyny, Kasia nie ustawała w walce o bezpieczeństwo na drogach, angażując Weronikę i Darka Janickiego, a jej próbę zespołu ludowego zakłócił prowokujący Makowski, co doprowadziło Mariusza niemal do rękoczynów, natomiast w domu Pyrków atmosfera gęstniała, gdy zjawiała się Lucyna Zwierzchowska, zainteresowana zakupem udziałów Iwony.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3336
Wiktor donosi Tomkowi, że Grażyna spotyka się z Patrykiem, nie kryjąc zaskoczenia młodym wiekiem partnera matki. Kępski postanawia niezwłocznie rozmówić się z byłą partnerką o tym problemie. Natomiast Natalia odwiedza męża w areszcie i podejmuje ostateczną decyzję o rozstaniu z Cezarym. W tych trudnych chwilach Małgorzata wspiera Rawiczową, widząc, że przyjaciółka jest o krok od załamania. Z kolei na Zaciszną powraca Lucyna, która oznajmia zszokowanym Pyrkom, że podpisała już umowę u notariusza i jest gotowa do natychmiastowej przeprowadzki.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3336. odcinek zostanie wyemitowany we piątek, 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)