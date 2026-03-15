Real Madryt pokonał Elche w lidze. Kto niespodziewanie wpisał się na listę strzelców?

Real Madryt kontynuuje zwycięską serię w La Liga

„Królewscy” przystąpili do meczu z Elche w 28. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy, świeżo po imponującym zwycięstwie nad Manchesterem City 3:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W tamtym spotkaniu Federico Valverde zanotował hat-tricka, potwierdzając swoją znakomitą formę. Real Madryt był zdecydowanym faworytem, nie przegrywając z Elche w lidze od 1978 roku, a także nigdy nie ulegając temu rywalowi na własnym stadionie.

Pierwsza bramka padła w 39. minucie, kiedy to Federico Valverde oddał potężny strzał z rzutu wolnego, który zdołał obronić argentyński bramkarz Matias Dituro. Jednakże Dituro był bezradny wobec dobitki Niemca Antonio Rüdigera, który skutecznie skierował piłkę do siatki. Tym samym Real objął prowadzenie, co zapowiadało dalszą dominację na boisku.

Jakie bramki zapewniły przewagę Realowi Madryt?

Jeszcze przed przerwą Real Madryt podwyższył prowadzenie dzięki kolejnej akcji, w której Fran Garcia podał do Federico Valverde. Urugwajczyk uderzył piłkę zza pola karnego, zdobywając efektowną bramkę. To trafienie umocniło pozycję „Królewskich” i zwiększyło ich komfort przed drugą połową spotkania.

W 66. minucie Daniel Yanez precyzyjnie dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie czekał Dean Huijsen. Holender, wykorzystując swoje umiejętności w grze głową, podwyższył wynik na 3:0. Bramka ta praktycznie przesądziła o losach meczu, zapewniając Realowi znaczną przewagę nad Elche.

Jak przebiegła końcówka meczu Real Madryt – Elche?

Pod koniec spotkania doszło do nieoczekiwanej sytuacji, kiedy to rezerwowy piłkarz Realu, Manuel Angel Moran Ibanez, próbując przeciąć podanie rywali, nieszczęśliwie skierował piłkę do własnej bramki. Pomimo tego incydentu, „Królewscy” zdołali odpowiedzieć, a ostateczny wynik 4:1 ustalił turecki zawodnik Arda Guler.

Real Madryt utrzymał swoją imponującą serię, nie tracąc jeszcze żadnego punktu w tym sezonie La Liga, gdy jako pierwszy zdobywa bramkę. Elche natomiast nie wygrało żadnego z ostatnich 11 ligowych meczów, co plasuje ich na 17. pozycji z 26 punktami, tuż nad strefą spadkową. Po sobotnim zwycięstwie Real ma 66 punktów i traci zaledwie punkt do prowadzącej Barcelony, która swoje spotkanie z Sevillą rozegra w niedzielę o godzinie 16:15 na Camp Nou.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.