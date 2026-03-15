Puchar Świata w skokach w Oslo. Kto z Polaków walczy o finały w niedzielę?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-15 6:16

W ten weekend Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo dostarcza wielu emocji. W niedzielę odbędą się kluczowe konkursy, do których przystąpi ośmioro polskich zawodników. Po sobotnich zmaganiach na Holmenkollbakken, gdzie nie wszystkim biało-czerwonym poszło zgodnie z planem, kibice zadają sobie pytanie: czy polskie skoki narciarskie zdołają odwrócić losy rywalizacji i powalczyć o czołowe lokaty?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Skoczek narciarski w czarnym kombinezonie unosi się w powietrzu, widoczny od pasa w górę. Jego ciało jest wychylone do przodu, ręce ma lekko rozłożone, a dłonie ułożone płasko, lewa dłoń jest otwarta. Na plecach kombinezonu widnieje niebiesko-biała grafika z liczbą „8” i tekstem „BLOCH”, a na rękawie prawej ręki widać biało-czerwone logo. Narty, w kolorze limonkowo-żółtym z czarnymi i białymi elementami, rozpościerają się szeroko po bokach, z widocznym napisem „FISCHER” na ich górnej powierzchni. Spod nart, z dolnej części kadru, unosi się chmura śnieżnego pyłu, rozświetlona mocnym światłem z lewego górnego rogu. W tle, po prawej stronie, wyłania się wysoka, szara wieża skoczni narciarskiej z widocznymi, świecącymi na żółto oknami, a po lewej stronie majaczą niewyraźne, ciemne sylwetki drzew na tle błękitnego nieba.

Polacy na Holmenkollbakken w Oslo

W sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo, na obiekcie Holmenkollbakken, najlepiej z polskich reprezentantów spisali się Kacper Tomasiak i Maciej Kot. Tomasiak zajął 22. miejsce, natomiast Kot uplasował się na 25. pozycji, co pozwoliło im awansować do drugiej serii zawodów. Ich występy dawały nadzieję na lepsze rezultaty w niedzielę.

Niestety, nie wszyscy biało-czerwoni zdołali przejść sobotnie kwalifikacje. Do drugiej serii nie awansowali Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Jeszcze wcześniej, bo już w piątkowych kwalifikacjach, z rywalizacją pożegnali się doświadczeni Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Zwycięstwo w sobotnich zawodach odniósł 35-letni Szwajcar Gregor Deschwanden, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w karierze.

Faworyci zawodzą, walka o Kryształową Kulę trwa

Wśród zawodników z czołówki Pucharu Świata, w Oslo obserwujemy niespodziewane wyniki. Lider klasyfikacji generalnej, Słoweniec Domen Prevc, nie miał udanego skoku w pierwszej serii sobotniego konkursu, zajmując dopiero 42. miejsce i nie kwalifikując się do finału. Na podium obok Deschwandena stanęli Austriak Maximilian Ortner oraz Japończyk Naoki Nakamura, co podkreśla dużą konkurencję.

Chociaż Domen Prevc zapewnił sobie już pierwszą w karierze Kryształową Kulę podczas poprzedniego weekendu w Lahti, emocje w sezonie nie słabną. Wciąż trwa zacięta walka o pozostałe miejsca na podium klasyfikacji generalnej, a także o małą Kryształową Kulę w lotach narciarskich. Niedzielne konkursy, z udziałem m.in. Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej w konkursie kobiet (14.20) oraz finałem mężczyzn (16.10), dostarczą kolejnych rozstrzygnięć na norweskiej skoczni.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.