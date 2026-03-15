Ekstraklasa: Cracovia po porażce z Wisłą Płock. Co doprowadziło do trzeciej przegranej z rzędu?

Reakcja trenera Wisły Płock na zwycięstwo

Szkoleniowiec Wisły Płock, Mariusz Misiura, po zakończonym spotkaniu podziękował Luce Elsnerowi za rywalizację. Wyraził także życzenie, aby trener Cracovii odniósł zwycięstwo w kolejnym meczu. Misiura podkreślił, że osobiście rozumie trudności związane z brakiem wygranej w pięciu kolejkach i życzył swojemu koledze po fachu, aby nie doświadczył podobnego okresu.

Misiura przyznał, że na mecz z Cracovią zdecydował się na bardziej bezpośrednią grę, która opierała się na niskiej obronie i szybkich atakach. Pogratulował swojej drużynie, doceniając jej reakcję na ostatnią porażkę i zaangażowanie. Piłkarze Wisły Płock na treningach okazywali wielką niecierpliwość w oczekiwaniu na ten mecz, co przełożyło się na determinację w każdym zagraniu.

"Wiem, co to znaczy nie wygrać w pięciu kolejkach i życzę mu, aby tego nie doświadczył" - stwierdził.

"Muszę pogratulować mojej drużynie, jak zareagowała na ostatnią porażkę. Od wtorku na treningach widać było, że nie mogą doczekać się tego meczu. Cieszyliśmy się z każdej zablokowanej piłki, dośrodkowania, wywalczonego autu i obronionego stałego fragmentu. Karmiliśmy się małymi rzeczami. Dziękuję też mojemu sztabowi za przygotowanie do meczu i władzom klubu za wsparcie w trudnych momentach" - podkreślił.

Czy Wisła Płock zasłużyła na zwycięstwo?

Mariusz Misiura ocenił, że w pierwszej połowie mecz był zamknięty, a jego drużyna skutecznie broniła się po przerwie, mimo licznych dośrodkowań rywala. Z perspektywy Wisły Płock, zwycięstwo zostało odniesione zasłużenie, co było rezultatem przyjętej taktyki i zaangażowania zawodników.

Z kolei z perspektywy Cracovii, która miała znacznie większe posiadanie piłki, trener Misiura przyznał, że wynik 1:2 mógł być odczuwany jako niedosyt. Podkreślił również, że Wisła Płock jako beniaminek ma już na koncie 36 punktów, co jest wynikiem, którego nie trzeba się wstydzić na tym etapie rozgrywek Ekstraklasy.

"Z naszej perspektywy wygraliśmy zasłużenie, a z perspektywy Cracovii, która miała dużo większe posiadanie piłki, można odczuwać niedosyt" - stwierdził.

"Jesteśmy beniaminkiem, mamy 36 punktów, nie mamy się czego wstydzić" - podsumował.

Luka Elsner o przyczynach porażki Cracovii

Trener Cracovii, Luka Elsner, nie ukrywał, że porażka w takim spotkaniu to dla niego bardzo nieprzyjemne uczucie. Stwierdził, że jego zespół stworzył wiele sytuacji, które powinny zakończyć się kilkoma bramkami i zwycięstwem. Podkreślił jednak brak skuteczności, zwłaszcza w wykorzystywaniu piłek dostarczanych w pole karne.

Szkoleniowiec określił obecną sytuację jako ciężki moment dla drużyny, z którego należy wyciągnąć wnioski i dalej pracować. Elsner zaznaczył również, że kluczowe dla zdobywania punktów jest powrót do wysokiego poziomu gry defensywy, która wcześniej funkcjonowała znacznie lepiej.

"Stworzyliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy wygrać i zdobyć kilka bramek. Nie byliśmy jednak skuteczni, jeśli chodzi o piłki, które dostarczaliśmy w pole karne. To ciężki dla nas moment. Trzeba to jednak przyjąć i pracować dalej. Musimy też wrócić do wysokiego poziomu gry naszej defensywy, do tego jak funkcjonowała wcześniej, bo to klucz do zdobywania punktów" - wyjaśnił.

Kreacja Cracovii: dramat nieskuteczności?

Słoweński szkoleniowiec zwrócił uwagę, że pod względem kreacji, mecz z Wisłą Płock był jednym z lepszych występów Cracovii w tym roku. Mimo to, zespół oddał aż 28 strzałów, zdobywając zaledwie jedną bramkę, co Elsner określił mianem dramatu. Brakowało również odpowiedniego balansu w grze.

Trener stwierdził, że Cracovia strzeliła sobie praktycznie dwa samobójcze gole, co miało duży wpływ na końcowy wynik. Elsner podziękował kibicom, którzy wspierali go, skandując jego nazwisko, nazywając to wzruszającym momentem i podkreślając ogromne wsparcie, jakie otrzymali od fanów tego dnia.

"Oddaliśmy 28 strzałów i zdobyliśmy tylko jedną bramkę. To dramat. Jeśli chodzi o kreację, to było lepiej, ale brakowało balansu. Strzeliliśmy sobie praktycznie dwa samobójcze gole" - ocenił.

"To był wzruszający moment. Dali nam dzisiaj ogromne wsparcie" - podkreślił Elsner.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.