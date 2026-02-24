"Akacjowa 38", odcinek 817: Carmen pomaga w uprowadzeniu Fabiany

Fani serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w dramatyczne wydarzenia i trudne decyzje bohaterów. Pułkownik, ryzykując własnym życiem, podjął się niebezpiecznej misji zbierania funduszy na broń dla hiszpańskich wojsk, za co groziła mu kara śmierci. W tym samym czasie miłosne perypetie przeżywał Jacinto, który musiał się ukrywać po tym, jak obiecał małżeństwo aż trzem kobietom. Nie zabrakło też dworskich intryg, ponieważ Fabiana postanowiła ostrzec Jaimego przed Ursulą. Wątki wyraźnie się zagęściły, a bohaterowie stanęli przed nowymi wyzwaniami. Czego zatem możemy spodziewać się po nich w nadchodzącym epizodzie?

"Akacjowa 38" odc. 817 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Samuel poskarży się swojemu ojcu, oskarżając Diego o uwiedzenie jego żony i zniszczenie rodziny. W tym samym czasie Inigo i Flora będą w znacznie lepszych nastrojach, organizując uroczyste otwarcie swojego lokalu, La Deliciosy. Nie zabraknie również dramatycznych zwrotów akcji, gdyż Carmen weźmie udział w porwaniu Fabiany. Tymczasem Jacinto boleśnie odczuje konsekwencje swoich pustych obietnic, gdy otrzyma policzek od Gertrudis. Na koniec Ursula zdecyduje się odwiedzić Jaimego, próbując go do siebie przekonać i zyskać jego przychylność.

"Akacjowa 38" odc. 817 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Już wkrótce przekonamy się, jak potoczą się wątki rozpoczęte w poprzednich odcinkach i jakie nowe intrygi przyniesie fabuła. Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać na premierę najnowszej odsłony serialu. Premierowa emisja 817. odcinka "Akacjowej 38" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja, która skradła serca polskich widzów, przenosząc nas w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy mieszkańców z różnych klas społecznych, zamieszkujących kamienicę przy tytułowej ulicy. Każdy odcinek to nowa porcja intryg, dramatów i romansów, które sprawiają, że od tej opowieści nie można się oderwać. Bogata scenografia i wciągający scenariusz to znaki rozpoznawcze tej uwielbianej telenoweli kostiumowej. W główne role wciela się plejada znakomitych hiszpańskich aktorów:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)